Фарид Мухаметшин: «Мы высоко оцениваем труд нижнекамцев»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нижнекамске состоялась отчетная сессия Нижнекамского муниципального района, на которой обсуждались итоги работы за 2024 год и перспективы развития на 2025-й. В заседании принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, который отметил значительный вклад нижнекамцев в развитие республики.

Во время пресс-подхода Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Нижнекамск продолжает оставаться промышленным авангардом Татарстана. Основные бюджетообразующие отрасли – это промышленность и сельское хозяйство, которые обеспечивают значительную долю поступлений в бюджеты всех уровней.

«Мы высоко оцениваем труд нижнекамцев во всех сферах – от промышленности до сельского хозяйства, – отметил он. – Этот город и район всегда были и остаются в авангарде среди промышленных центров республики».

На сессии были выдвинуты различные предложения по дальнейшему развитию Нижнекамска. Был проведен глубокий анализ текущих задач и проблем, стоящих перед муниципалитетом. По мнению Мухаметшина, у Нижнекамска есть все возможности для роста, и важно использовать эти резервы максимально эффективно.

Подводя итоги встречи, Фарид Мухаметшин передал нижнекамцам приветствие от руководства республики, выразил уверенность в дальнейшем активном развитии города и района, а также пожелал новых успехов и достижений.