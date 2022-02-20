Фарид Мухаметшин: Мы окажем необходимую помощь жителям Донбасса

Татарстан окажет необходимую гуманитарную помощь жителям, эвакуированным в Россию с территории Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщил Секретарь татарстанского отделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы обратимся к руководителям крупных предприятий республики. Обратимся к нашему партийному активу, сделаем все возможное. Никогда мы не проходили мимо чужой беды», — сказал Мухаметшин.

Напомним, ранее Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.

Вместе с главой Ростовской области и МЧС региона определен необходимый объем помощи: это детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и др.