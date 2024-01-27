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Фарид Мухаметшин: Мы должны передать потомкам память о героизме ленинградцев
Сегодня в Санкт-Петербурге развернулись масштабные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вместе с делегацией Татарстана в них принял участие Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.
Так, памятные мероприятия стартовали с церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище — одном из основных мест массовых захоронений в годы Великой Отечественной войны.
Во время церемонии Мухаметшин напомнил, что в годы войны в республику было эвакуировано большое количество ленинградцев, часть из которых прибыла в ТАССР еще до блокады, а также ряд крупных предприятий. Для многих жителей РТ блокада Ленинграда является личной историей — в боях за город участвовали десятки тысяч бойцов из ТАССР, многие из которых погибли. В настоящее время в Татарстане проживают 87 ветеранов, отмеченных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пять жителей РТ награждены медалью «За оборону Ленинграда».
«Руководство Татарстана находится в постоянном контакте с проживающими в республике блокадниками, им оказывается всяческая поддержка. Это долг сегодняшнего и будущих поколений нашей страны — с уважением и почтением вспоминать погибших мирных жителей, тех, кто в трудные годы защищал Ленинград. Наша задача — передать память о геройском подвиге ленинградцев следующим поколениям», — заявил глава татарстанского парламента.
В церемонии возложения венков приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, члены Правительства России, представители общественных организаций, ветераны, жители блокадного Ленинграда и другие.
Как добавила глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова, монумент «Мать-Родина» не только мемориал погибшим воинам, но и символ сплочения защитников, которые совместными усилиями смогли освободить город.
«К сожалению, время стирает остроту восприятия, и сегодня мы редко обращаемся к страницам истории, наблюдаем большой объем фальсификации истории, — обратила внимание она. — Но жители блокадного Ленинграда, которые сегодня также принимают участие в торжественных мероприятиях, еще раз напоминают нам, что мы должны сохранить эту память».
Одним из главных событий 27 января в Санкт-Петербурге станет масштабный митинг-реквием на стадионе «Газпром Арена», который пройдет вечером с участием Президента России Владимира Путина. Особенным моментом вечера станет исполнение произведения композитора, погибшего в блокадном Ленинграде в 1942 году, регента Казанского собора Василия Фатеева.
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