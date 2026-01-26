Фарид Мухаметшин: «Молодые семьи должны стать опорой Татарстана»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Демография – это серьезный вызов, с которым сегодня сталкивается вся страна, в том числе и Татарстан. Особое внимание Министерства по делам молодежи РТ должно быть уделено поддержке молодых семей. Нужно создать условия, при которых они не захотят уезжать из республики и будут продолжать жить и развиваться здесь. Об этом на итоговой коллегии ведомства заявил Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Молодая семья должна стать опорой Татарстана. Необходима интеграция межличностной социальной, карьерной и образовательной поддержки молодых семей. Нужно обеспечить качественное межведомственное взаимодействие», – поставил задачу глава парламента.

По его словам, вопрос демографии поднимается в стране на самом высоком уровне. Вызывает обеспокоенность и снижение доли молодежи в общем количестве населения республики с 28% до 25% за последние три года.

Задача поддержки молодых семей уже не первый год обозначается как одна из приоритетных. За последние годы были новые механизмы работы с молодыми семьями, но необходимо усиливать адресную работу и пересматривать подходы к финансированию семейного направления, добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Жилищный вопрос становится ключевым фактором, препятствующим созданию семей и рождению детей. В Татарстане, как и в целом по стране, недоступность жилья вызывает растущую обеспокоенность, причем с возрастом она растет», – подчеркнул он.

В республике сформированы и действуют четыре механизма государственной поддержки молодежи и молодых семей. В 2025 году благодаря решению Раиса Татарстана совместно с Академией наук стартовал проект грантовой поддержки молодых ученых для улучшения жилищных условий.

Задачей 2026 года является разработка новых предложений по решению жилищных вопросов и внедрение механизмов исламской ипотеки, заключил министр.