Фарид Мухаметшин: Молодежная политика Татарстана — одна из самых продвинутых в России

Сегодня в Казани состоялось восьмое заседание молодежного парламента Республики Татарстан. Участники мероприятия обсудили социальную поддержку студентов, помощь молодым предпринимателям, внесение в федеральное законодательство понятий «молодой ученый» и «молодежное учреждение». Кроме того, были озвучены итоги деятельности Молодежного парламента в 2021 году и намечены планы на этот год.

В совещении принимали участие председатели молпарламентов из субъектов ПФО.

«Молодежный парламент Татарстана объединил молодых людей из всех муниципальных округов республики. Здесь вырабатываются оригинальные предложения и решения по социально-экономическому территорий и региона в целом, систематизируются мнения, создается единое общественное окно по работе с молодежью, ретрансляция трендов молодежной политики, а она в Татарстане одна из самых продвинутых в стране», — обратился к присутствующим Преседатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По его словам, очень важно, чтобы молодежь работала на перспективу, инициировала масштабные проекты, вырабатывала решения для актуальных вопросов. Поэтому молодежный парламент — это хорошая школа для многих активных молодых людей. Каждый из них попадает «на карандаш» госучреждений, которые находятся в постоянном поиске талантливых ребят.

Итогами работы за прошлый год, а также планами на текущий поделилась председатель Молпарламента РТ Нина Шимина.

«За 2021 год Молодежный парламент РТ рассмотрел 15 законодательных инициатив, из них четыре — федерального уровня», — заявила она.

Кроме того, парламент провел большое количество круглых столов по социально значимым темам, инициировал проверки в школах, на которые жаловались родители, мастер-классы в центре реабилитации инвалидов «Идель» и многое другое.

На будущий год запланированы круглые столы в вузах Татарстана, работа с молодыми учеными, заседания по поводу поддержки молодых семей и предпринимательства и конкурс «Молодой законотворец Республики Татарстан».