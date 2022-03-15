Фарид Мухаметшин: Молодежная политика сейчас на острие и во внимании всех ведомств

Сегодня в Казани подписано соглашение о намерении создать Ассоциацию молодых законодателей ПФО. В церемонии приняли участие председатели молодежных парламентов из всех регионов округа. В заседании поучаствовал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Эта встреча запомнится не только молодым парламентариям, но и нам, старшим товарищам. Мы еще раз убеждаемся, что каждый молодой человек, который работает в Молодежном парламенте, работает еще и над собой. Они информированы о всех тех трудностях, которые испытывает страна и регион в частности. Наступил такой период, когда надо устами молодых людей говорить молодежи о проблемах. Нужно оградить их от фейков и дурного влияния. Если об этом будет говорить молодежь в своей среде, это будет более аргументированно и убедительно. Сейчас молодежная политика на острие и во внимании всех ведомств», — сказал он.

Мухаметшин подчеркнул, что Молодежный парламент — это хорошая школа жизни для молодых людей, профориентации. Молодежной политике все больше уделяется внимание и на федеральном уровне, чтобы молодые люди могли вступать во взрослую жизнь более окрепшими не только физически, но и морально, идеологически.

«Сейчас существует огромное количество фейков о том, что происходит в России. Для того чтобы их опровергать, голос молодежного парламента должен звучать ярче и громче. Наша цель — защитить нашу молодежь от фейковых нажимов», — добавил Мухаметшин.

Заместитель уполномоченного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев сообщил, что порядка 40% законодательных инициатив от молодежных парламентов округа принимаются на высшем уровне, и подчеркнул, что они должны принимать активное и регулярное участие в работе профильных комитетов и комиссий региональных законодательных собраний.

«Было бы здорово, если бы молодежные парламенты в регионах организовывали мероприятия в целях развития парламентской культуры и развития гражданской активности молодежи. Но никто и не отменял просветительскую функцию», — пояснил Машковцев.

Молодежные парламенты из всех регионов ПФО рассказали о своей деятельности, после чего подписали документ, в котором намечено создание Ассоциации молодых законодателей ПФО.

«Мы должны сосредоточиться на законодательной деятельности. Это не значит, что их нужно писать в тиши кабинетов. Есть специфические молодежные интересы в разных областях. На ваши заседания нужно приглашать этих людей, слушать их, разбираться в их проблемах. Именно оттуда рождается законодательная деятельность», — обратился к председателям молпарламентов ПФО координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти ПФО, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.