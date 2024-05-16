Фарид Мухаметшин: Многонациональный народ Татарстана проживает в одной дружной семье

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Роль Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов обсудили сегодня участники панельной сессии, которая прошла в Императорском зале КФУ в столице Татарстана в рамках KazanForum. Участников встречи поприветствовал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Столица нашей республики — древняя Казань — в последние годы все чаще становится центром притяжения, хабом для различного рода международных мероприятий. В эти дни в республике проходит экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“, впереди — спортивные игры стран БРИКС, саммит глав государств БРИКС и другие масштабные мероприятия», — сказал он.

Спикер татарстанского парламента напомнил, что уже на протяжении нескольких столетий наша республика является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий.

«Я с гордостью скажу: 174 нации и народности — люди разных языков, культур, традиций, обычаев и религиозных конфессий проживают в Татарстане в одной дружной, братской семье. Мы мирно живем и трудимся, показываем хорошие результаты», — сказал Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Он заметил, что каждый представитель многонационального народа Татарстана хочет сохранить свою культуру, язык, традиции и обычаи. Поэтому в Татарстане создан Дом дружбы народов и Ассамблея народов Татарстана. В историческом центре Казани соседствуют мечети, православные храмы, католические соборы и синагога.

«В этом году мы отмечаем 70-летие вхождения нашей страны в ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. В современных геополитических условиях миссия по укреплению мира, устойчивому развитию межкультурного диалога становится актуальной», — заметил спикер Госсовета РТ.

Говоря о включении в список ЮНЕСКО в 2023 году астрономических обсерваторий КФУ, Мухаметшин отметил, что «это — наша победа, гордость и ответственность перед будущими поколениями».

Спикер также сообщил, что в работе KazanForum принимают участие представители более 70 разных стран мира, а это около 18 тыс. иностранных гостей. У них есть уникальная возможность лично убедиться в том, как мирно живут и процветают представители разных национальностей и конфессий в Татарстане.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в своем выступлениями отметил уникальный опыт Татарстана в проведении крупных международных мероприятий, в развитии туризма и инфраструктуры, в привлечении инвестиций, сбережении исторического и культурного наследия.

«Это заседание будет способствовать дальнейшему развитию вопросов сохранения всемирного наследия», — сказал Панкин.

В мероприятии принимали участие депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и другие.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.