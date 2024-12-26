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Фарид Мухаметшин: Много желающих связать свою судьбу с «Единой Россией»
Много желающих связать свою судьбу с партией парламентского большинства – «Единой Россией». Об этом заявил секретарь реготделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.
«У нас было более 140 тыс. членов партии, еще дополнительно – сторонники, молодогвардейцы. Но по решению центрального комитета партии по всей стране провели ревизионную кампанию. Кто-то сменил место жительства, кто-то перешел с одной работы на другую, не встал на учет и так далее», – рассказал он.
Мухаметшин уточнил, что после проведенного аудита в составе партии числится 126 тыс. человек. «Сейчас стоит задача – восполнить ряды. Нам надо привлечь желающих, чтобы мы опирались на них в муниципалитетах. Поэтому для нас важно сохранить большинство представителей партии в городах и районах. Это будут наши опорные партийные команды, и через них мы будем решать общегосударственные задачи. И мы поддержим тех, кого поддержит местный житель», – подчеркнул он.
Единоросс напомнил, что в сентябре 2025 года состоятся выборы Раиса Татарстана. Кроме того, в муниципальных районах будут выбирать 7,5 тыс. депутатов представительных органов местного самоуправления.
«Думаю, что политическая партия „Единая Россия“ активно проведет избирательную кампанию. Она для нас очень ответственная, и мы готовимся к ней уже сегодня», – отметил он.
Мухаметшин добавил, что народная программа партии – это основа деятельности единороссов. Она формируется на основании предложений и обращений граждан.
«Она попадает в перечень обязательных документов, которые утверждаются Правительством РТ, и обеспечивается финансово. Наша программа обширная, в ней много направлений поддержки. Правительство рассматривает ее как приоритетную программу. Наша сила в единстве, поиске альтернативных решений по реализации планов, направленных на созидание республики», – заключил глава парламента.
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