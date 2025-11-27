Фарид Мухаметшин: Многие расходы в бюджете РТ предусмотрены на социальную сферу

Многие расходы в бюджете Татарстана на трехлетний период предусмотрены на социальную сферу. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин после принятия законопроекта о бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на 16-м заседании парламента.

«Бюджет принят, и мы будем жить по этому финансовому документу. Бюджет РТ на ближайшие три года социально ориентирован. Это касается поддержки участников СВО, многодетных семей, ветеранов, оказания медицинской помощи. Обсуждали, но пока нет окончательного решения, удешевление медикаментов для какой-то категории граждан. Расчетов пока нет. Думаю, что решение будет найдено», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что проект бюджета принят с дефицитом. «Да, дефицит немалый, но мы сейчас будем активно работать с федеральным центром по госпрограммам, чтобы его значительно уменьшить или полностью закрыть», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета заметил, что в бюджете на ближайшие три года заложены средства на предоставление выплат многодетным семьям взамен земельного участка.

«Правительство республики изыскало на это средства на каждый финансовый год – по 500 млн рублей. Мы обсудили этот вопрос в парламенте, и Раис РТ Рустам Минниханов нас поддержал, чтобы ежегодно в бюджете предусматривать дополнительные средства на эти цели. Это нужно для того, чтобы те, кто не может или не хочет ждать земельных участков, могли получить материальную компенсацию», – уточнил он.

Мухаметшин добавил, что бюджет этого года при поддержке федерального центра позволил решить ряд социальных вопросов и успешного развития республики.

