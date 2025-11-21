Фарид Мухаметшин: «Место подвигу в нашей жизни есть всегда, и оно очень многогранно»

В Казани состоялась церемония награждения лауреатов республиканской премии «Герои нашего времени. Наследники Победы». С торжественной речью перед собравшимися выступил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Отвечая на вопрос о месте подвига в современности, политик заявил: «Место подвигу в нашей жизни сегодня есть. Место для подвига в нашей жизни – оно всегда есть».

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что героизм многогранен и не сводится только к поступкам, связанным с риском для жизни. «Это ведь не только какой-то отчаянный героизм с какими-то трудностями, это повседневная жизнь наших людей. Место для геройства есть всегда: это хорошо учиться, это заботиться о ближних, это помогать посторонним, это спасать», – выразил уверенность он.

Председатель Госсовета РТ добавил, что сегодня награждают тех, кто когда-то спасал людей на пожаре, помогал доехать в больницу пострадавшим в автомобильной аварии.

«Герой – это тот, кто избрал путь жизненный поддержки. Это и молодые люди, и волонтерское движение, и многое другое», – сказал Мухаметшин.

Рассказывая о претендентах на получение премии, Председатель Госсовета РТ заметил: «Я ознакомился с историями сегодняшних номинантов. Честно скажу, многие просто потрясают». Он выделил как тех, кто, рискуя жизнью, бросается в горящий дом, так и тех, кто занимается волонтерством.

«Я сюда ехал, думаю: «Маленькие герои». Что это за маленькие герои и большие герои? Все они – большие, настоящие герои, поступок совершившие, достойны уважения и признательности», – акцентировал Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ также обратил внимание на значение премии. «Через эту воспитательную работу, через оценку геройства поступков наших молодых людей мы воспитываем подрастающее поколение. Тот человек, который поделился, отправляя гуманитарный груз, плохим никогда не станет», – убежден Мухаметшин.

Он привел пример благотворительности: «Я видел, как одна женщина сняла с себя шерстяной какой-то хороший платок, просто с головы сняла, положила в кузов машины и сказала: «Это от меня мой личный подарок».

В завершение своей речи Фарид Мухаметшин поздравил всех победителей и номинантов от имени руководства республики и от себя лично, пожелав им верить в будущее родного Татарстана.