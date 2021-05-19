Фарид Мухаметшин: Люди верят СМИ, и это высокое доверие нужно оправдывать

«Запрос на достоверную информацию всегда останется»

В своем выступлении Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в Татарстане выстроена системная работа с федеральными, республиканскими и муниципальными средствами массовой информации, творческими союзами, пресс-центрами.

«Мир стремительно меняется, становится информационно активным и динамичным. Пандемия коронавируса, в режиме которой мы живем уже более года, заставила по-новому взглянуть на многие вещи. Безусловно, пандемия преобразила медийное пространство республики и страны в целом. Прежде всего, произошла смена медиатехнологий, теперь больший акцент делается на работе в удаленном режиме», — сказал он.

Глава парламента заметил, что в условиях доступности и многоканальности информации возрастает конкуренция за читателя, зрителя и слушателя. В этих условиях важно не просто присутствовать на разных информационных площадках, но и формировать качественный контент, отвечающий запросам аудитории.

«На новый формат переходят и традиционные СМИ. Например, редакции изданий АО „Татмедиа“ сегодня представлены на всех популярных площадках в социальных сетях, мессенджерах и видеохостингах. Общее количество сообществ составляет более 350. Ежедневно редакции АО „Татмедиа“ выпускают более 3 тыс. сообщений и до 5,5 тыс. постов», — констатировал он.

При этом Мухаметшин посетовал, что некоторые представители медиасферы в поисках хайпа и сенсаций вместо конструктивной критики занимаются необоснованными обвинениями или распространением фейков — заведомо ложной информации. «На мой взгляд, любая критика должна основываться на фактах. Более того, должны быть доступны различные точки зрения на спорную ситуацию. Под этим мы и понимаем объективность информации», — заявил он.

«Приведу только один пример. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в некоторых СМИ появилась информация о том, что жительницу одного из районов Татарстана, труженицу тыла якобы лишают подарка за неуплаченные сборы по самообложению. Власти оперативно включились в эту тему, встретились с ней. Как оказалось, информация не соответствует действительности. Ей вручили подарок, и никаких неуплат за ней не числилось. Но осадок у читателей остался», — добавил Председатель Госсовета РТ.

Он убежден, что в перенасыщенном информационном потоке запрос на достоверную информацию всегда останется. «Люди верят СМИ. Это самое высокое доверие нужно оправдывать порядочностью и честностью, как и делают сегодня абсолютное большинство наших изданий», — отметил глава парламента.

«Газеты и журналы по-прежнему востребованы»

Председатель Госсовета подчеркнул, что Татарстан остается одним из регионов-лидеров России по количеству СМИ. В республике зарегистрировано 786 средств массовой информации.

«Татарстан один из немногих регионов России, где сохранились традиции национальных СМИ. Ведется теле- и радиовещание на двух государственных языках, расширяется сегмент Татнета, выпускаются печатные издания на русском, татарском, чувашском, удмуртском языках. Возможность получать информацию на языке отца и матери обретает особый смысл в Год родных языков и народного единства, в год проведения Всероссийской переписи населения», — заметил он.

По словам Мухаметшина, популярными у татарстанцев стали проекты «Миллиард.Татар», «Татмедиа Джуниор», татароязычные радио «Татарстан Авазы», «Тартип», «Китап» и другие.

Глава парламента добавил, что в медиаотрасли, несмотря на тенденцию к общей цифровизации, газеты и журналы по-прежнему востребованы. Это подтверждают и социологические опросы, согласно которым треть населения активно читает печатные СМИ. При этом в республике есть проблема с реализацией газет и журналов. В связи с этим Правительство Татарстана разрабатывает дорожную карту по поддержке и развитию системы распространения книжной и печатной продукции.

«Думаю, депутаты Госсовета подключатся к этой теме и рассмотрят вопросы налоговой поддержки для предприятий розничной торговли газетами и журналами в специализированных магазинах. И, возможно, зародится законодательная инициатива», — сказал Мухаметшин.

Он уточнил, что сейчас в республике работают 199 киосков, из них 125 — в Казани. Татарстан находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе по оснащенности киосками печати.

«На сегодня единственным существенным механизмом реализации периодической печатной продукции в Татарстане является подписка. Другой механизм — розничная продажа претерпевает в республике глубокий кризис. Несмотря на освоение новых форматов розничной реализации (торговля в продовольственных и непродовольственных магазинах, в медучреждениях, через систему „Татпотребсоюза“), сложно кардинально изменить ситуацию без развития соответствующей инфраструктуры, сети киосков по продаже прессы», — констатировал Председатель Госсовета.

«Нас волнует деструктивная информация в интернете»

Глава парламента сообщил, что подписал распоряжение о создании в Госсовете РТ рабочих групп по анализу и внесению изменений в законодательство в сферах контроля над оборотом наркотических и психотропных веществ, гражданского оружия, обращения с животными, распространения деструктивной информации в интернете.

«Нас волнует деструктивная информация в интернете. Это, наверное, наиболее законодательно не отрегулированная часть нашей с вами реальной жизни. Деструктивный контент, информация экстремистского и террористического характера в интернете имеет место быть. Наша задача — создать такую законодательную базу, чтобы деструктивного контента в интернете не было. Уверен, что соцсети и другие платформы в интернете научатся такой контент блокировать, а лучше вообще не давать возможности его размещать», — заявил Мухаметшин.

Кроме того, по его словам, «волнует пропаганда в соцсетях алкоголя, вейпов, снюсов, наркотиков и вовлечение детей в их продажу, а также пропаганда мата, антисемейная пропаганда, обесценивание роли родителей, пропаганда садизма, депрессивно-суицидальный контент, шантаж и вымогательство, насилие и экстремизм, антирелигиозный контент, “колумбайн-сообщества”».

Созданные рабочие группы будут заниматься подготовкой законодательных инициатив по всем этим вопросам. «То, что потребуется сделать на нашем уровне, мы также постараемся законами республики отрегулировать. Нам надо думать о своих детях, об их будущем», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

«В армии не служили, в охотобществе не состоят — для чего покупают оружие?»

Госсовет Татарстана подготовит законодательную инициативу по упорядочению оборота оружия. Парламент считает необходимым повысить возраст для приобретения оружия до 21 года, сообщил Мухаметшин.

«После событий в Керчи выступили с законодательной инициативой на федеральном уровне, чтобы поднять возраст для продажи оружия до 21 года. Правительство России отвергло, Госдума отклонила. Сейчас мы вновь готовим документы для того, чтобы ужесточить и упорядочить хранение и использование оружия, в том числе повысить возрастной ценз как минимум до 21 года», — рассказал он.

Глава парламента пояснил, что планируется рассмотреть вопросы, «связанные с более тщательным изучением получения справок о состоянии здоровья того, кто хочет приобрести огнестрельное оружие». «Есть предложение — не более одного ствола в руки для определенной категории. То есть предстоит большая серьезная работа. От рабочих групп получим предложения, — уточнил он. — Надо ужесточить контроль над выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Частные компании дают такие разрешения, хотя не имеют на это права, практически без обследования состояния здоровья».

«В армии не служили, в охотобществе не состоят — для чего покупают оружие? Написано — для самозащиты. От кого защищаться? Обратись в органы, если тебе кто-то угрожает. Но купить огнестрельное оружие, мощное, боевое, а потом это к беде приведет — дорогая цена. Думаю, мы соберемся и с журналистами, чтобы обсудить эти вопросы», — добавил Мухаметшин.

Он также заметил, что после трагедии в казанской гимназии № 175 Росгвардия обнаружила у жителей Татарстана около 40 стволов оружия, хранящегося незаконно. Оружие изъяли у владельцев и поставили на учет.

«Приюты, которые мы хотим создавать, требуют больших финансовых ресурсов»

Другой вопрос, который будет решать рабочая группа, связан с безнадзорными животными. По словам Мухаметшина, в прошлом году в медицинские учреждения Татарстана по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9960 человек, среди которых дети и взрослые. Только за три месяца этого года с повреждениями от животных обратились 1196 человек. Увеличение количества обращений зафиксировано в 20 муниципальных образованиях республики.

«В системе „Народный контроль“ в прошлом году было зарегистрировано 1410 обращений на эту тему. В первом квартале этого года число обращений возросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Он отметил, что Татарстану необходимо 2,2 млрд рублей для создания приютов для безнадзорных животных. «Приюты, которые мы хотим создавать, безусловно, требуют больших финансовых ресурсов. Деньги большие. Мы будем обращаться в федеральный центр с просьбой разделить с регионами финансирование», — сказал глава парламента.

Он добавил, что Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений после проверки исполнения законодательства в сфере ответственного обращения с животными.

«Учет домашних животных, мониторинг состояния популяции безнадзорных животных, включая вакцинированных и чипированных, — здесь нужна единая методика. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних животных, в том числе это касается любительских клубов и других ассоциаций. Генпрокуратура до сентября должна проверить соблюдение органами власти требований законодательства в области ответственного обращения с животными», — заявил Мухаметшин.

«Стремимся максимально сохранить представительство Татарстана в Госдуме»

Знаковыми предстоящими событиями глава парламента назвал Всероссийскую перепись населения и выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В настоящее время в республике проходят праймериз, во время которых будут определены кандидаты от партии «Единая Россия».

Мухаметшин заметил, что предварительное голосование пройдет по смешанной системе: в электронном виде и офлайн — в участковых счетных комиссиях. Электронное предварительное голосование проводится на сайте PG.ER.RU с 24 мая по 30 мая. Для голосования офлайн создано 557 счетных участков. Голосование на участках пройдет 30 мая с 8.00 до 20.00. «До конца этой недели каждый может зарегистрироваться и принять участие в электронном голосовании», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Он также призвал журналистов и всех татарстанцев принять активное участие в голосовании, тем более что проголосовать можно как за одного кандидата, так и за нескольких. «Чистота предстоящей избирательной кампании, высокая явка избирателей — для Татарстана обязательные требования. Мы стремимся максимально сохранить представительство Татарстана в Государственной Думе, избрав достойных депутатов, способных лоббировать интересы республики», — подчеркнул глава парламента.

В завершение встречи Фарид Мухаметшин вручил благодарственные письма Председателя Государственного Совета наиболее отличившимся представителям средств массовой информации. Награду получил и главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

День печати РТ отмечается уже в 23-й раз. Решение о проведении праздника было принято Государственным Советом 24 июня 1998 года в ознаменование выхода в свет первого номера газеты на татарском языке «Нур».

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ