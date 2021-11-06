Фарид Мухаметшин: «Конституция РТ выступила фундаментом глубинных преобразований России»

Принятие Верховным Советом РТ 6 ноября 1992 года Конституции Татарстана стало историческим событием, ознаменовавшим начало нового этапа в развитии республики. Такое мнение выразил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в поздравлении татарстанцам.

«Спустя без малого три десятилетия мы с гордостью и уверенностью можем признать – идеалы и ценности, закрепленные в Основном Законе, прошли проверку временем, доказали состоятельность и жизненную перспективу. Принятая татарстанская Конституция выступила надежным политико-правовым фундаментом глубинных преобразований Российской Федерации, призванных раскрыть потенциал, инициативность и предприимчивость нашего многонационального народа», - сказал Мухаметшин.

По его словам, реализация конституционных положений способствовала становлению институтов гражданского общества, успешному продвижению по пути социальной стабильности, экономического развития, сбережения этнонационального единства и межконфессионального добрососедства, самобытных культур, языков и духовных традиций народов, проживающих в республике.

«Сегодня Основной Закон служит надежной гарантией гражданского мира и благополучия, объединяя нас в достижении главной цели – повышения уровня и качества жизни населения. Опираясь на мощную правовую базу, доверие людей к органам государственной и муниципальной власти, Татарстан уверенно строит экономику инновационного типа, внедряет передовые технологии и прорывные научные достижения, высокие стандарты образования, здравоохранения и социальной защиты. В основе такой стратегии – уникальный человеческий капитал, любовь к родной земле, умение трудиться на совесть, уважение культур и традиций предков», - подчеркнул Мухаметшин.

Спикер парламента республики напомнил, что Конституция Татарстана провозглашает высшей ценностью права и свободы человека, социальное демократическое государство, благополучие граждан.