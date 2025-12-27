news_header_top
Общество 27 декабря 2025 12:02

Фарид Мухаметшин команде «Зенит-Казань»: «Вы вновь доказали свое лидерство»

Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин направил руководству мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» поздравительную телеграмму в связи с победой в Суперкубке России – 2025.

«От имени Федерации волейбола Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всю нашу команду – с блестящей победой в финале! Наши ребята в острой и напряженной борьбе добились впечатляющего успеха и вновь доказали свое лидерство в отечественном волейболе, став одиннадцатикратным обладателями Суперкубка России.

Высокая профессиональная игра, командный дух и полная самоотдача игроков, тренерское мастерство, огромный труд, вложенный всеми членами клуба, достойны самой высокой оценки. Мы благодарны вам за счастливые мгновения победы, за торжество татарстанского волейбола», – пишет Мухаметшин.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге «Зенит-Казань» победил новосибирский «Локомотив» со счетом 3-1 и стал чемпионом России в данном виде спорта.

