Фарид Мухаметшин: Избирательная кампания этого года для нас очень ответственная

Выборы в Татарстане – ключевое событие, которое определит развитие республики на предстоящую пятилетку. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«Эта избирательная кампания для нас очень ответственная. На предстоящие пять лет выбираем Раиса Татарстана и 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательная кампания должна пройти успешно, при активном участии избирателей. Должны быть выдвинуты люди, способные решать непростые задачи на муниципальном уровне и на уровне республики», – сказал он.

Мухаметшин подчеркнул, что все органы госвласти должны принять активное участие в избирательной кампании. Он также призвал усилить разъяснительную работу с населением.

В Центральную избирательную комиссию Татарстана поступили документы о выдвижении на должность Раиса РТ от четырех кандидатов.

Партией «Единая Россия» выдвинут действующий Раис республики Рустам Минниханов, ЛДПР – координатор татарстанского отделения, депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов, КПРФ – руководитель партийной фракции в Госсовете РТ, первый секретарь рескома Хафиз Миргалимов, «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» – председатель правления регионального отделения Виталий Смирнов.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся три избирательные кампании: выборы Раиса РТ, депутатов представительных органов местного самоуправления, а также депутата Госсовета по Мелекесскому округу №18. Эта вакансия образовалась после наделения полномочиями сенатора РФ Геннадия Емельянова.