Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фарид Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ
Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Татарстана проходит без участия главы парламента Фарида Мухаметшина. Его проводит заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
«Заседание поручено провести мне, поскольку Фарид Хайруллолович находится на больничном», – пояснил Камалтынов отсутствие Мухаметшина перед началом сессии.
Изначально в повестку было внесено 20 вопросов, но депутаты попросили включить и дополнительные. В результате парламентарии рассмотрят 26 вопросов.
В работе заседания принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»