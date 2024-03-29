Фарид Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета РТ

Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Татарстана проходит без участия главы парламента Фарида Мухаметшина. Его проводит заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Заседание поручено провести мне, поскольку Фарид Хайруллолович находится на больничном», – пояснил Камалтынов отсутствие Мухаметшина перед началом сессии.

Изначально в повестку было внесено 20 вопросов, но депутаты попросили включить и дополнительные. В результате парламентарии рассмотрят 26 вопросов.

В работе заседания принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.