Фарид Мухаметшин исполнил новогодние желания Тихона и Ульяны из Альметьевска

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин исполнил заветные новогодние мечты шестнадцатилетней Ульяны и одиннадцатилетнего Тихона о фотоаппарате и умной колонке. Брат с сестрой проживают в родном для главы парламента городе – Альметьевске.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, о своих желаниях ребята написали на сайте «Елка желаний» в рамках Всероссийской благотворительной акции. Открытки с их пожеланиями Мухаметшин снял с новогодней елки, установленной в здании республиканского парламента.

Ульяна закончила художественную школу, многие ее работы уже были представлены на различных выставках. В этом году девушка поступила в колледж, в будущем мечтает стать дизайнером. Ульяна увлекается фотографией, поэтому и попросила себе в подарок фотоаппарат с моментальной печатью.

Ее младший брат Тихон учится в школе только на «4» и «5», посещает много кружков и развивающих занятий, очень любит готовить, плавать, кататься на велосипеде, гулять с собакой, играть в футбол, неоднократно участвовал в турнирах по этому виду спорта. Еще одно увлечение Тихона – музыка. На Новый год школьник попросил у Деда Мороза умную колонку. Фарид Мухаметшин помог доброму волшебнику исполнить мечту мальчика.

«С наступающим Новым годом! – поздравил глава парламента ребят в разговоре по телефону. – Будьте здоровы! Успехов в учебе, счастья и благополучия! Всего вам самого доброго!».

«Спасибо большое! Вы создали и подарили сказку не только детям, но и нам, взрослым», - поблагодарила Фарида Мухаметшина мама ребят Анастасия.

От председателя Госсовета семье также вручили сладкие подарки.

Благотворительная акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за шесть лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний.

В этом году акция стартовала 15 ноября 2024 года и продлится до 28 февраля 2025 года. В рамках «Елки желаний» можно исполнить мечты детей из семей участников спецоперации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также ребят, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в Белогородской, Курской и Брянской областях. Предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.