Фарид Мухаметшин исполнил новогоднее желание юного казанца

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин исполнил новогоднее желание шестнадцатилетнего Ильдара Халеева, который мечтал побывать в роли машиниста метро. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

О своей мечте школьник написал на сайте Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». 24 декабря с елки в холле Государственного Совета глава татарстанского парламента снял открытку Ильдара. Ильдар – девятиклассник с ограниченными возможностями здоровья, проживает с родителями и младшей сестрой в Казани. Желание попробовать себя в роли машиниста метро у Ильдара появилось после того, как он в первый раз прокатился в подземном транспорте, с тех пор и начал увлекаться темой метрополитена.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня, после окончания уроков в 61-й школе, Ильдара вместе с мамой, Гульназ Халеевой, на станции метро «Яшьлек» встречали работники Казанского метрополитена. Школьник прокатился в вагоне метро до станции «Аметьево», наблюдая за движением электросостава и особенностями работы транспорта.

На станции «Аметьево» Ильдара познакомили с работой инспекторов по досмотру, показали терминалы продажи жетонов, турникеты и процесс посадки и высадки пассажиров. Юный гость также побывал в пункте управления поездами, где на больших экранах можно отслеживать работу всей станции.

Экскурсия включала посещение электродепо. Ильдар увидел, где «ночуют» поезда и где их ремонтируют, а в пункте техобслуживания познакомился с кабиной машиниста. В учебном классе его ждал тренажер электропоезда «Русич», где школьник попробовал себя в роли машиниста и изучил тонкости управления поездом, посадки на станциях и безопасной скорости движения.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Ильдару вручили памятные подарки от Государственного Совета Татарстана и МУП «Метроэлектротранс» города Казани.

«Все понравилось! Эмоции незабываемые! Особенно яркие впечатления оставил визит в учебный центр, где я побывал в тренировочном вагоне и смог увидеть, как машинисты работают, как ходят поезда, понял всю сложность организации транспортного процесса. Большое спасибо за исполнение моей мечты – теперь воспоминания останутся навсегда!», – поделился школьник.

Ильдар поблагодарил Председателя Госсовета и всех организаторов мероприятия за возможность осуществить мечту.