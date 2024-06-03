Фарид Мухаметшин: Инициатив в части поддержки сельской молодежи немало

С 3 по 4 июня в Самарской области проходит 72-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. В работе заседания принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Традиционно очередную серию встреч законодателей Поволжья открыли молодые парламентарии.

На заседании Ассоциации молодежных парламентов при заксобраниях регионов ПФО, которое прошло сегодня в Самаре, обсуждались вопросы совершенствовании мер поддержки молодых специалистов, работающих в сельской местности, а также развития инновационной деятельности и обеспечения технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Центральным на заседании стал вопрос поддержки молодых специалистов, работающих на селе. О важности этого направления работы год назад в Перми на таком же заседании говорил Фарид Мухаметшин. Именно он и инициировал рассмотрение данного вопроса на окружном уровне, обратившись к молодым коллегам с просьбой детально проанализировать – как помочь и чем поддержать сельскую молодежь, как создать условия, чтобы после учебы в вузах и ссузах молодые специалисты возвращались в родные села.

«Молодежные парламенты Приволжского федерального округа активно включились в эту работу, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами, – инициатив немало, но нужны реальные дальнейшие действия. Часть инициатив нуждается в рассмотрении на федеральном уровне».

Глава парламента отметил, что сегодня, к сожалению, численность сельского населения сокращается, село «стареет». Но здесь работают самые ценные кадры, кроме того, именно на селе лучше сохраняются культура, традиции и обычаи народов, проживающих на этих территориях.

В Татарстане вопросы повышения деловой активности сельчан, поддержки агробизнеса активно обсуждаются в рамках традиционных зональных совещаний. «В последнее время достаточно много принято решений по поддержке сельского жителя и сельской молодежи, созданию комфортных условий жизни на селе, в том числе и на федеральном уровне, – подчеркнул Мухаметшин, – но не все знают о реализуемых мерах поддержки. Надо использовать уже имеющиеся возможности, чтобы воплотить их в жизнь. Рассмотренные сегодня дополнительные меры поддержки были поддержаны законодателями регионов ПФО, в республике у себя мы их тоже обсудим».

В настоящее время в сельской местности есть дефицит квалифицированных специалистов, особенно это касается сферы АПК и сельхозпроизводства. Наиболее острая нехватка трактористов и механизаторов. В связи с этим члены Ассоциации молпарламентов Поволжья планируют обратиться к министру сельского хозяйства России с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части снижения возраста допуска к экзамену на право управления самоходными машинами и выдачи удостоверения тракториста-машиниста.

Отдельно молодые парламентарии обсудили дополнительные меры поддержки инновационной деятельности. Среди предложений членов молодежных парламентов – поддержка молодых ученых, развитие студенческих стартапов, решение жилищных вопросов молодых ученых через служебное и наемное социальное жилье, представление кредитов под залог интеллектуальных прав и т.п.

Что касается совершенствования работы молодежных парламентов, то сегодня на заседании председатель Молодежного парламента при Государственном Совете РТ Нина Шимина предложила ввести критерии эффективности работы молодых парламентариев. В настоящее время такие критерии разработаны в нашей республике, а также в Пермском крае и Нижегородской области, но в 90% регионов ПФО, как отметила Нина Шимина, отсутствуют. Среди показателей эффективности – законотворческая деятельность, работа с обращениями граждан и т.п.

Участие в заседании Ассоциации приняли заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, координатор Ассоциации законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов субъектов ПФО.