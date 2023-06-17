Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов могут стать академиками АН РТ

Президиум Академии наук Республики Татарстан опубликовал имена кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты АН РТ. Список размещен на сайте академии.

По Отделению гуманитарных наук на кресло академика АН РТ претендует только один кандидат (по специальности «археология») — Айрат Ситдиков, директор Института археологии имени Халикова АН РТ, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, а также заведующий кафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ.

По Отделению социально-экономических наук на вакансии академиков претендуют два кандидата: Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и профессор-консультант кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мидхат Фарукшин (оба проходят по специальности «политология»).

Кроме того, по этому отделению выдвинуты и кандидаты в члены-корреспонденты. Это руководитель НОЦ педагогических исследований Института психологии и образования КФУ Валерьян Габдулхаков и заместитель начальника Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Фарит Ялалов (по специальности «педагогика: теория и методика обучения в поликультурной среде»), директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов (по специальности «педагогика: теория и методика обучения русскому языку и языкам народов РФ»), ректор Казанского института культуры и искусств Роза Ахмадиева (по специальности «педагогика: теория и методика организации социально-культурной деятельности»), начальник кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД Елизавета Демидова-Петрова (по специальности «уголовно-правовые науки»).

По Отделению медицинских и биологических наук АН РТ на кресла академиков претендуют директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (по специальности «анатомия и клеточная биология»), ректор КГМУ Алексей Созинов (по специальности «биомедицинская этика»), главный врач расположенного в Тюмени Федерального центра нейрохирургии Минздрава России Альберт Суфианов (по специальности «нейрохирургия»), генеральный директор МКДЦ Рустем Хайруллин (по специальности «организация здравоохранения») и главный специалист по направлению сосудистой хирургии МКДЦ Игорь Игнатьев (по специальности «сосудистая хирургия»).

Кандидатами в члены-корреспонденты по этому отделению являются заведующий кафедрой генетики КФУ Айрат Каюмов (по специальности «генетика»), заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ Динара Садыкова (по специальности «общая педиатрия), заведующий кафедрой радиотерапии и радиологии имени академика Павлова и начальник управления дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Сергей Рыжкин (по специальности «радиология»), заведующая кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии Казанской государственной медицинской академии (и руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану) Марина Патяшина (по специальности «эпидемиология»).

По Отделению сельскохозяйственных наук на вакансии академиков выдвинуты генеральный директор НПЦ «ЛИПОСТ РТ» Роберт Ильязов, заведующий кафедрой защиты растений и селекций КГАУ Радик Сафин и директор Центра технического образования КГАСУ Рустэм Сахапов (по специальности «сельскохозяйственные науки»), советник генерального директора АО «Татэнерго» Анатолий Краснов и вице-президент Академии наук РТ, заведующий центром органического сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ Вадим Хоменко (по специальности «экономика»).

На места членов-корреспондентов по отделению претендуют ректор КГАУ Айрат Валиев (по специальности «технологии и средства механизации сельского хозяйства») и ректор КГАВМ имени Баумана Рустам Равилов (по специальности «эпизоотология»).

По Отделению физики, энергетики, наук о Земле кресла академиков могут занять старший научный сотрудник КФУ Ильфан Бикмаев (по специальности «астрофизика») и ведущий научный сотрудник Казанского физико-технического института имени Завойского — обособленного структурного подразделения КазНЦ РАН Ленар Тагиров (по специальности «физика наноструктур»).

По Отделению математики, механики и машиноведения на кресла академиков претендуют ректор КГАСУ Рашит Низамов (по специальности «производство строительных изделий и конструкций»), директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» и заведующий кафедрой интеллектуальных транспортных систем КНИТУ-КАИ имени Туполева Рифкат Минниханов.

По Отделению химии и химической технологии имеются только претенденты на места членов-корреспондентов: заведующая кафедрой общей и органической химии КГМУ Лилия Никитина (по специальности «биоорганическая химия») и директор Химического института имени Бутлерова Марат Зиганшин (по специальности «физическая химия»).

Кандидатом в почетные члены Академии наук РТ по Отделению химии и химической технологии стал директор Химико-технологического института Уфимского государственного нефтяного технического университета и научный руководитель — заместитель директора АО «Институт нефтехимпереработки» Эльшад Теляшев.

Кандидатами в иностранные члены Академии наук РТ выдвинуты: по Отделению гуманитарных наук — профессор кафедры археологии, этнологии и источниковедения и историографии Кыргызского национального университета имени Баласагына Аниса Бикбулатова, по Отделению химии и химической технологии — почетный директор Института химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси Владимир Агабеков.