Фарид Мухаметшин: «И Чубайса помним, и как не раздали нашу экономику по частным рукам»

Депутаты Госсовета поздравили Фарида Мухаметшина с 30-летием в должности руководителя парламента. Рустам Минниханов отметил, что «в России другого такого нет». Также парламентарии выясняли, как нужно наладить работу с мигрантами в республике. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» с последнего заседания осенней сессии Госсовета.





Юрий Камалтынов от имени коллег поздравил главу парламента Фарида Мухаметшина «со значимой вехой»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фарид Хайруллович, вы наш некий бренд. В России такого нет»

До утверждения повестки заседания слово взял заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. От имени коллег он поздравил главу парламента Фарида Мухаметшина «со значимой вехой».

«В эти дни исполняется в общей сложности 30 лет, как должность Председателя парламента Татарстана замещает Фарид Хайруллович Мухаметшин. За это время под его руководством сформирован надежный правовой фундамент динамичного развития республики. Голос Государственного Совета Татарстана хорошо слышен на федеральном уровне, в международных, межрегиональных контактах, социально-экономической жизни республики», – заявил депутат.

Камалтынов пожелал Мухаметшину и дальше также принципиально, грамотно отстаивать интересы республики, жителей, законодательно проводить социально значимые решения.

Аплодисменты парламентариев прервал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который тоже захотел поздравить спикера Госсовета. «Фарид Хайруллович, вы наш некий бренд. В России такого нет. Вы 30 лет в парламенте. Понятно, что был небольшой перерыв на работу в Правительстве РТ, но все время рука об руку вместе с вами работаем. И где бы я ни работал, всегда в вашем лице была серьезная поддержка», – сказал руководитель республики.

Аплодисменты парламентариев прервал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который тоже захотел поздравить спикера Госсовета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов подчеркнул, что системная профессиональная работа парламента – это залог успеха развития Татарстана. «Для нас большая честь и гордость, что нашим парламентом руководит такая личность. Эта фамилия и в России, и за ее пределами известна», – отметил он.

Чтобы «микрофон несколько раз не занимать», как пояснил сам Раис РТ, он сразу обратился к депутатам. Подводя итоги 2024-го, Минниханов заметил, что год был непростым и еще «есть вопросы, которые беспокоят», но произошло и много позитивных событий. «Республика на подъеме. По темпам роста промышленной продукции, инвестициям в основной капитал – везде позитив. И команда во главе с Фаридом Хайрулловичем, депутатский корпус – наша опора», – заявил он.

Раис РТ поблагодарил за работу также Правительство республики и Администрацию Раиса РТ. «Вы, конечно, сидите, разговариваете, Песошин [Премьер-министр РТ], Сафаров [руководитель Администрации Раиса РТ], я вас хвалю за то, что с парламентом хорошо работаете. Или вы не можете не передать друг другу свои чувства?» – сказал он, смеясь.

Мухаметшин поблагодарил всех собравшихся за поздравления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы вместе решаем задачи развития нашей республики и поддержки наших граждан»

Мухаметшин поблагодарил всех собравшихся за поздравления. «Тридцать лет – немалый срок депутатства. Разные времена были, Рустам Нургалиевич. Мы с вами работали рука об руку в Правительстве и сегодня в это непростое время. Хочу поблагодарить нашего учителя – Минтимера Шариповича Шаймиева [первый Президент РТ, Государственный Советник Татарстана, – прим. Т-и], который основную нагрузку нес в те годы», – подчеркнул он.

«И Чубайса помним, и разгосударствление, и как сохраняли экономику и не раздали нашу многовекторную экономику по частным рукам. Мы подписали двусторонний договор с федеральным центром, который сегодня позволяет нам поддерживать многонациональную республику», – добавил глава парламента.

Он сообщил, что получил много поздравлений, в том числе от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Она сказала, что Татарстан отличается активными первыми лицами. Шаймиева и Минниханова добрым словом вспомнила. А я говорю: «Когда мы вместе, мы непобедимы». Мы вместе решаем задачи развития нашей республики и поддержки наших граждан», – отметил Мухаметшин.

Эльмира Зарипова отметила, что потребность предприятий республики в работниках на данный момент составляет 37 тыс. человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Привлечение иностранной рабочей силы является одним из источников восполнения кадров»

Сразу несколько докладчиков выступили в «Правительственном часе» по вопросу о миграционной политике. Так, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстане работают более 49 тыс. иностранцев, или 2,4% от числа трудоустроенных в республике. В основном это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана.

Зарипова отметила, что потребность предприятий республики в работниках на данный момент составляет 37 тыс. человек. По прогнозу, 6 тыс. работодателей в ближайшие семь лет необходимо будет еще 174,7 тыс. человек. «При этом мы фиксируем исторический минимум уровня регистрируемой безработицы. В таких условиях привлечение иностранной рабочей силы является одним из источников восполнения кадров», – констатировала она.

Ирада Аюпова: «В следующем году в регионах России начнут работать центры для адаптации мигрантов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В следующем году в регионах России начнут работать центры для адаптации мигрантов. В пилотном проекте помимо Татарстана принимают участие Хабаровский край, Кемеровская и Челябинская области, Якутия, добавила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Это необходимо, чтобы приезжие знали традиции и правила поведения в российском обществе, могли адекватно взаимодействовать с местным населением. В этих регионах планируется организовать адаптационные центры на базе государственных бюджетных учреждений или автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является субъект РФ», – уточнила министр.

Аюпова заметила, что такая организация должна будет вести деятельность по социальной и культурной адаптации иностранцев.

Марат Галеев: «В два раза увеличилось количество нарушений в части незаконного использования труда иностранных работников» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество выдворенных иностранцев возросло на 40%»

По количеству находящихся мигрантов Татарстан занимает лидирующие позиции не только в Приволжском федеральном округе, но и среди регионов России, рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев.

Сегодня на миграционном учете состоит более 99 тыс. человек, из них свыше 80% – граждане среднеазиатских республик. 46,2% приехали для работы, 17% – для обучения.

По словам Галеева, во время проверок в местах проживания и трудовой деятельности иностранцев выявлено более 20 тыс. нарушений в миграционной сфере. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

«В два раза увеличилось количество нарушений в части незаконного использования труда иностранных работников. Работодатели привлечены к административной ответственности, а злостные нарушители – с приостановлением деятельности. Количество выдворенных иностранцев возросло на 40%», – сообщил он.

Галеев подчеркнул, что наблюдается рост количества преступлений, совершаемыми мигрантами. Это имущественные преступления, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, а также убийства и похищение человека, правонарушения ПДД.

Депутат Дмитрий Самаренкин предложил изучить опыт Дубая, где иммигрантов работает в пять раз больше, чем местных жителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вопросы адаптации мигрантов ставят очень серьезные задачи»

Больше всего вопросов возникло у депутатов к начальнику Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марату Галееву.

«Что касается пропаганды террористической деятельности на территории России, мы до каких пор будем их обратно высылать? Их сажать надо. Понятно, за драки осуждаются, зачем тратить деньги на них, держать здесь. А те, кто здесь занимается пропагандой, они потом приедут туда и будут там заниматься пропагандой», – сказал Герой России Расим Баксиков.

Галеев ответил, что ситуации с пропагандой террористической деятельности прорабатываются со службой безопасности. «В ходе предварительного следствия устанавливается вина и причастность лиц к преступлениям. Если она подтверждается, то в отношении них возбуждается уголовное дело», – пояснил он.

Депутат Дмитрий Самаренкин предложил изучить опыт Дубая, где иммигрантов работает в пять раз больше, чем местных жителей. «Это то же самое, что на наши 150 млн завезти 600 или 700 млн эмигрантов. Я не слышал, чтобы там были какие-то проблемы с ними», – подчеркнул он.

В ответ Галеев пообещал, что этот опыт будет изучаться.

«Если один из мигрантов женится на местной девушке, их высылают вместе или его отдельно? А если у них любовь? Это, по-моему, дискриминационный закон», – поинтересовался депутат, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Отвечая на этот вопрос, Галеев сослался на фиктивные браки, которые иностранцы использовали в том числе и в Татарстане, чтобы получить гражданство. «Таких лиц мы выявляли, все отработано. Что касается высылки незаконно находящегося лица, то это прерогатива суда. В большей степени суд лояльно подходит. Очень демократично выполняется норма закона», – уточнил он.

Итог обсуждению подвел Мухаметшин. «Использование труда иностранных рабочих необходимо для многовекторной экономики республики, но вопросы адаптации мигрантов ставят очень серьезные задачи», – сказал он.

Председатель Госсовета подвел итоги работы республиканского парламента, седьмого в этом году Фото: rais.tatarstan.ru

«Новый состав Госсовета без потери темпа включился в законотворческий процесс»

Под занавес заседания Председатель Госсовета подвел итоги работы республиканского парламента, седьмого в этом году.

«Невзирая на то что с начала работы парламента седьмого созыва прошло чуть больше трех месяцев, новый состав Госсовета без потери темпа включился в законотворческий процесс», – заявил Мухаметшин.

По его словам, значительный объем работы пришелся на рассмотрение бюджета на 2025 год. «Нам удалось сформировать базу социально-экономического развития Татарстана, оставаясь регионом-лидером по многим показателям. Принят сбалансированный, социально ориентированный и выверенный республиканский бюджет», – подчеркнул глава парламента.

В Госдуме сейчас находятся четыре законодательные инициативы республиканского парламента. Они касаются совершенствования системы обращения с отходами; рассмотрения административных дел, направленных против основ конституционного строя и общественной безопасности; ограничения доступа к информации в интернете, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также повышения административных штрафов за нарушение правил охоты. В Совете законодателей России на этапе «нулевого чтения» находятся еще пять инициатив Татарстана.

Не обошел вниманием Мухаметшин и муниципальную реформу. «Имеются серьезные вопросы к федеральному законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в России. Мы подготовили обоснованные возражения против повсеместного перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Внесли более полусотни поправок, 25 из которых касались возможности сохранения действующего двухуровневого механизма», – отметил он.

Председатель Госсовета напомнил, что Госдума отложила рассмотрение законопроекта на 2025 год. «Вернемся к этой теме в следующем году, а до этого тщательно подготовим аргументы, в том числе обсудив их с нашими муниципальными коллегами», – заключил он.