Фарид Мухаметшин: «Газпром Трансгаз Казань» – стратегическая опора экономики Татарстана

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию «Газпром Трансгаз Казань» и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. От имени руководства республики коллектив и ветеранов предприятия поздравил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Ваша миссия очень благородная, важная. Вы работаете и на республику, и на каждого человека, живущего в Татарстане. Без вашей работы, без газификации невозможно представить современную жизнь нашей республики», – подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к работникам и ветеранам предприятия.

Председатель Государственного Совета отметил, что масштабная программа газификации кардинально изменила облик городов и сел, повысила качество жизни.

«Сегодня "Газпром Трансгаз Казань" – это стратегическая опора татарстанской экономики. Благодаря вам создана энергетическая система, которая надежно гарантирует стабильную работу и успешное развитие мощной многоотраслевой экономики Татарстана», – добавил он.

За последние пять лет в рамках региональной программы газификации введено 142 газопровода общей протяженностью около 500 км на сумму свыше 2,5 млрд рублей. «Ответственность и компетентность сотрудников позволяет безаварийно эксплуатировать порядка 6-ти тыс. км магистральных газопроводов, 50-ти тыс. км газораспределительных сетей, почти 200 газораспределительных станций», – подчеркнул глава парламента.

Фарид Мухаметшин также отметил, что за 70 лет потребителям доставлено более 770 млрд кубометров природного газа, а в прошлом году в Татарстане был установлен абсолютный рекорд по газопотреблению – более 19 млрд кубометров.

«Среди субъектов России республика стабильно занимает третье место по данному показателю после Москвы и Московской области. Особо подчеркну, что ваша компания – не просто надежный поставщик энергоресурсов, это стратегический партнер, при деятельном участии которого успешно реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтехимии, геофизике, научно-производственной и образовательной сферах», – отметил он.

Особые слова признательности Мухаметшин выразил коллективу, ветеранам и трудовым династиям: «Ваш труд – достойный пример для нынешнего поколения, которое с честью продолжает славные традиции, активно внедряет передовые технологии и уверенно ведет компанию в будущее».

Кроме того, он отметил вклад предприятия в реализацию социальных программ, оказание благотворительной помощи, поддержку участников СВО и их семей. В качестве президента Федерации волейбола РТ Мухаметшин поблагодарил руководство компании и лично генерального директора Рустема Усманова и ветерана отрасли Рафката Кантюкова за поддержку профессионального и массового спорта в республике.

В рамках торжественного мероприятия Председатель Государственного Совета вручил государственные награды сотрудникам и ветеранам предприятия.

С юбилеем также поздравил собравшихся заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, подчеркнув ключевую роль «Газпром Трансгаз Казань» в обеспечении более 80% потребностей республики в энергии и стабильно низких тарифах.