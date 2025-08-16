Фарид Мухаметшин: «Фестиваль ретротехники стал доброй традицией Татарстана»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня на горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе открылся XVIII фестиваль исторической техники. От имени руководства республики участников и гостей поприветствовал Председатель Государственного Совета Татарстана, президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин. Его слова приводит пресс-служба Госсовета РТ.

До начала старта ретро-ралли он осмотрел уникальные реставрационные проекты и пообщался с владельцами представленных автомобилей.

На выставке представлено более 300 ретроавтомобилей и мотоциклов. Инициатором ежегодного проведения этого мероприятия выступает республиканская общественная организация «Авторетроклуб-21».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В этом году фестиваль собрал старинные автомобили и мотоциклы из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других. Фарид Мухаметшин отметил, что проведение фестиваля исторической техники в Татарстане стало доброй традицией.

По его словам, это событие является данью уважения отечественному автомобилестроению разных поколений. На площадке представлены ЗИЛы, ЗИСы, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69 и многие другие модели, выпускавшиеся в Советском Союзе. Он подчеркнул, что коллекционеры и ценители ретротехники привезли в Казань уникальные экземпляры, радующие своей сохранностью, ухоженностью и богатой историей.

Глава парламента выразил благодарность организаторам и участникам фестиваля, подчеркнув, что коллекционирование и реставрация техники требует значительных усилий, вложений и поиска редких деталей. По его словам, фестивальная площадка становится местом не только для общения, но и для приобретения необходимых запчастей, которые также представлены на выставке.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Впервые в рамках фестиваля показали «Звездные реставрационные проекты». Известные российские коллекционеры и реставраторы продемонстрировали недавно завершенные работы, рассказали об истории машин и сложностях реставрации. Для зрителей также был организован динамический показ автомобилей.

Среди экспозиций фестиваля – выездные коллекции музеев «Мастерская Евгения Шаманского» (Мытищи), «Моторы войны», «Ретро-Гаражъ ПСК-6» (Уфа). Свою коллекцию представительских автомобилей СССР представила «Татнефть». Также на фестивале можно увидеть экспонаты музея исторической техники им. А. Гнедина и «Auto Rancho» А. Дорофеева.

Впервые участие в фестивале принял московский музей «Гараж особого назначения ФСО России». Открытый в 2021 году, музей хранит историю легендарного подразделения и изучает мировое автомобилестроение. В экспозиции представлены автомобили лидеров Российской империи, Советского Союза и современной России – от императорских Delaunay-Belleville и Mercedes до современных Aurus, а также советских моделей ЗИС и ЗИЛ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Отдельным событием фестиваля стало ретро-ралли под руководством спортивного судьи высшей категории РАФ Игоря Сухова. Автоспортсмены на старинных автомобилях традиционно соревновались в точности прохождения маршрута, посещали достопримечательности республики и участвовали в исторических квестах.

Игорь Сухов отметил, что фестиваль развивается, а Казань становится все краше. Он подчеркнул, что в этом году трасса пролегает по центру столицы Татарстана и позволяет участникам увидеть лучшие улицы города и познакомиться с его достопримечательностями.

Программа фестиваля также включает концерт, шоу-программу, ретро-базар, «Автосабантуй», конкурс водительского мастерства среди автомобилистов и мотоциклистов. XVIII фестиваль исторической техники продлится два дня и завершится завтра награждением победителей.