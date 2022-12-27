Фарид Мухаметшин: Экзамен этого года Татарстан с честью выдержал

Абсолютное большинство намеченных планов и поставленных задач в Татарстане выполнено. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, поводя итоги 2022 года.

«Мы провожаем этот год с чувством выполненного долга. Экзамен этого года и экономика, и население республики с честью выдержали. Многонациональный народ Татарстана в дружной братской семье со своими задачами справился», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин заметил, что уходящий 2022 год был непростым в политическом и экономическом плане, россиянам пришлось столкнуться со многими вызовами. Несмотря на санкции, бюджет исполнялся, предприятия противостояли трудностям, строительство дорог и жилья продолжалось, решались вопросы социальной поддержки граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации, добавил он.

«Мы поддержали семьи мобилизованных, находим возможность помогать тем, кто принимает участие в СВО. Отправили много гуманитарного груза. Жители республики откликаются без всякого принуждения – по зову сердца. Народ объединился в таких трудных условиях, чтобы помочь тем, кто защищает нашу страну. Мы сделали главный вывод – у нас очень трудолюбивый и отзывчивый народ», – подчеркнул Председатель Госсовета.

По его словам, благотворительную помощь мобилизованным и их семьям оказывают и парламентарии. Более того, среди депутатов есть добровольцы, которые написав заявление, уехали в зону СВО. «Опираясь на мир, согласие и дружбу в многонациональной республике, мы завершаем этот год», – заключил Мухаметшин.