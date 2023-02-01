Фарид Мухаметшин: «Экспертному сообществу нужно быть ближе к людям, знать их проблемы»

Повысить эффективность законотворческой работы призвал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин руководителей экспертных советов при комитетах парламента республики. Он отметил, что в прошлом году экспертная деятельность в Госсовете заметно выросла, а взаимодействие с комитетами стало более согласованным.

Фарид Мухаметшин отметил, что представителям экспертных советов необходимо объяснять населению, для чего принят какой-либо закон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Представителям экспертных советов необходимо объяснять населению, для чего принят какой-либо закон»

Встреча Председателя Госсовета Татарстана с главами экспертных советов прошла сегодня в здании республиканского парламента. Фарид Мухаметшин попросил экспертов проводить встречи с жителями районов, чтобы, выслушав их проблемы, вносить предложения в работу парламента. «Ставим новые задачи – добиться того, чтобы председатели экспертных советов, уважаемые признанные люди, больше самостоятельности проявляли, организовывали поездки и встречи в муниципалитетах, сельских поселениях», – сказал он.

По мнению Мухаметшина, не только депутатам, но и представителям экспертного сообщества «нужно быть ближе к людям, знать их проблемы». «А после встреч в районах, трудовых коллективах вносить свои предложения. Думаю, что это помогло бы деятельности всего парламента в целом», – заявил он.

Председатель Госсовета отметил, что представителям экспертных советов необходимо объяснять населению, для чего принят какой-либо закон, какие возможности он открывает и как решает социальные вопросы.

«Вы, может быть, сами недооцениваете важность этой деятельности. Такая работа позволяет нам более уверенно принимать решения, полагаясь на ваш огромный опыт и практику. Вы представляете широкий круг людей, которые доносят до всего населения республики суть принятых парламентом Татарстана решений», – подчеркнул он.

Немногие регионы России используют такой же инструмент взаимодействия законодателей с населением через экспертные советы при парламентских комитетах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин добавил, что после замечаний экспертов, обсуждений на профильных комитетах законопроекты, как правило, поддерживаются всеми депутатами.

Он также заметил, что немногие регионы России используют такой же инструмент взаимодействия законодателей с населением через экспертные советы при парламентских комитетах.

«Нам нужны ваши предложения по приоритетным направлениям законотворческой деятельности»

Фарид Мухаметшин отметил, что актуальными задачами, стоящими перед экспертным сообществом, являются оценка последствий принятия или отклонения социально значимых законов, участие в мониторинге правоприменения действующих республиканских законов, подготовка предложений по приоритетным направлениям законотворческой деятельности.

Кроме того, по его словам, важна комплексная экспертная оценка и прогнозирование тенденций социально-экономического развития республики по отраслям. «Мы очень рассчитываем на ваш профессионализм при прогнозировании реализации наиболее социально значимых законов и иных нормативных правовых актов. Нам нужны ваши предложения по приоритетным направлениям законотворческой деятельности», – заявил глава парламента.

Экспертные советы созданы при всех восьми комитетах Государственного Совета Татарстана. В их состав входят представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений, научных учреждений, профильных сообществ. Экспертные советы являются консультативно-совещательными органами и действуют на общественных началах.

Наиля Багаутдинова предложила уделить больше внимания проблемам повышения финансовой грамотности населения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатели экспертных советов, принявшие участие во встрече, озвучили несколько предложений. Так, руководитель экспертного совета при Комитете по бюджету, налогам и финансам Наиля Багаутдинова предложила уделить больше внимания проблемам повышения финансовой грамотности населения.

Председатель экспертного совета при Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству Шамиль Агеев подчеркнул, что в сложных экономических условиях необходимо и дальше поддерживать отечественных производителей.