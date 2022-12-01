Фарид Мухаметшин: «Единая Россия» своими делами оправдывает доверие граждан

Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел расширенное заседание президиума политсовета республиканского отделения партии. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов, а также оказание помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Заседание прошло в день создания «Единой России», поэтому свое выступление Фарид Мухаметшин начал с поздравления однопартийцев. Он отметил, что татарстанское отделение остается самым многочисленным в России, оно насчитывает более 129 тысяч членов.

«За этой цифрой стоит большая организационная работа. Наша партия своими делами оправдывает доверие граждан. И так должно быть всегда, наказы избирателей, обращения людей должны стоять в центре внимания отделений партии на местах. Спасибо вам все за совместную работу, сплоченность и единство!» – сказал Мухаметшин.

Информацию о проектной деятельности ТРО «Единая Россия» на заседании президиума представила заместитель Секретаря регионального отделения Римма Ратникова. По ее словам, партией реализуется 19 федеральных и 3 республиканских проекта. По представлению Ратниковой, президиум рассмотрел вопрос о назначении ответственных за проекты «Женское движение “Единой России”» и «Жители многоквартирных домов».

Президент Татарстанского регионального общественного фонда, депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков проинформировал о проделанной работе за 9 месяцев текущего года.

Руководитель регионального исполнительного партии Марат Самигуллин рассказал о ходе сбора и передачи гуманитарной помощи жителям ЛНР и оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, налажено системное взаимодействие с освобожденными территориями по отправке и распределению продовольствия, медикаментов, одежды, электрооборудования и др.

В числе организационных вопросов президиум рассмотрел назначение руководителей исполкомов местных отделений партии в Аксубаевском, Камско-Устьинском и Черемшанском районах.

Затем состоялось подведение итогов республиканского конкурса первичных отделений партии и награждение победителей.

Подводя итоги работы расширенного заседания президиума, Фарид Мухаметшин обратил внимание на необходимость усиления работы однопартийцев с обращениями граждан. «Надо очень внимательно и основательно подготовиться к приему граждан по личным вопросам, – обратился он ко всем присутствующим и к тем, кто следил за заседанием в режиме видеосвязи. – Люди приходят с наболевшими вопросами и в надежде, что им помогут. Это должно стать одной из основных задач и направлений вашей ежедневной работы».