Фарид Мухаметшин: «”Единая Россия” продемонстрировала достойный результат на выборах»

Татарстанцы уверенно поддержали кандидатов «Единой России» в Татарстане, поскольку партия реализует реальные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. Такое мнение выразил Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«”Единая Россия” продемонстрировала достойный результат и на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Кандидаты от нашей партии получили 108 мандатов, или 60%. Высокое доверие избирателей, на мой взгляд, связано с тем, что наш избиратель знает, что “Единая Россия” воплощает в жизнь народную программу, исполняет все данные обещания и наказы, собранные в рамках предыдущих избирательных кампаний. В республике эта большая и системная работа по установившейся традиции проводится в тесном взаимодействии с Президентом Татарстана, Правительством, органами муниципальной власти. Предложения населения, поступившие в ходе избирательной кампании, трансформируем в региональные и муниципальные программы», – сказал Мухаметшин.

Главный итог выборов в масштабе страны в том, что «Единая Россия» смогла сделать выводы и провести работу над ошибками, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования.

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой – везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», – подчеркнул он.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию по обновлению пула своих кандидатов. 75% из тех, кого выдвинула «Единая Россия», впервые участвовали в выборах. Среди них – большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов – по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся.

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» – более 42 тысяч человек. Они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашли подтверждения.