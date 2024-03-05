Фарид Мухаметшин: Дружеские отношения Татарстана и Казахстана важно сохранять

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Исторически сложившиеся дружеские отношения Татарстана и Казахстана важно сохранять. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с Председателем Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым в Казани.

«Нас многое связывает еще с советских времен. Ваше руководство часто бывает в нашей республике на различных мероприятиях. Последний раз Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжал на „Игры будущего“, организацию которых он очень высоко оценил», — сказал глава татарстанского парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что торговый оборот между Казахстаном и Татарстаном развивается даже при санкциях в отношении России от недружественных стран.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казахстан входит в десятку наших ключевых внешнеторговых партнеров. За последние пять лет неизменно увеличивается торговый оборот Татарстана с Казахстаном», – заметил он.

По словам Председателя Госсовета, в республике внимательно наблюдают за достижениями и развитием Казахстана в социально-экономической, политической и общественно-культурной сферах. «Стараемся через дружественное взаимодействие перенимать положительный опыт братского казахстанского народа», – подчеркнул он.

Глава парламента также рассказал о реализации в Татарстане федеральных программ и национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В частности, он проинформировал о строительстве новых дорог, жилья, школ и детских садов. «Поддержка федерального центра по этим программам немалая», – уточнил спикер.

Мухаметшин отметил, что во всех областях Казахстана проживает 205 тыс. татар, они занимают шестое место по численности в этой республике. А в Татарстане проживает более 2,5 тыс. казахов, работает национально-культурная автономия.

«Межпарламентское взаимодействие Госсовета с обеими палатами парламента Казахстана строится в соответствии с основными направлениями стратегического партнерства России на пространстве СНГ в рамках интеграционного объединения “Евразийский экономический союз”», – упомянул он, поблагодарив гостей за приезд в Татарстан.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кошанов добавил, что двум республикам важно развивать межпарламентские связи, обмениваться наработанным опытом. «Тем более что сегодня наши парламенты работают над схожими законопроектами. Это вопросы бытового насилия, защиты детей, теплоснабжения, науки, образования и так далее. Все эти вопросы стоят на повестке нашего парламента, России и Татарстана. Нам будут интересны ваши подходы в решении этих вопросов», – заявил он.

Председатель палаты парламента Казахстана попросил татарстанских депутатов поделиться законодательным опытом в разных сферах. «Это формирует перспективную повестку межпарламентского взаимодействия, задает тон плодотворного общения. У нас большой потенциал для совместной работы. И законодатели должны всячески этому содействовать», – пояснил он.

По мнению Кошанова, Госсовет Татарстана вносит большой вклад в законодательное обеспечение национальных проектов и реализации Стратегии-2030. Парламентарии республики формируют благоприятную правовую базу для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, стимулирования промышленности, констатировал он.

«То, что промышленность и инновации у вас бурно развиваются, мы это лично увидели. А для этого нужно законодательное обеспечение. И работа, проделанная парламентариями Татарстана, впечатляет», – отметил Председатель Мажилиса.

В завершение он пригласил Фарида Мухаметшина посетить Казахстан с ответным визитом. «Хочется, чтобы вы были нашим почетным гостем. Народу Татарстана мы, как братья, искренне желаем благополучия и процветания», – заключил Кошанов.