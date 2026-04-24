Фарид Мухаметшин: «Диктант Победы» помогает снова обратиться к истории войны и подвигу народа»

Более 600 площадок для проведения акции «Диктант Победы» открылось в Татарстане. Одну из них организовало региональное отделение партии «Единая Россия». Перед началом XV отчетно-выборной конференции татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» около 500 активистов, включая молодогвардейцев, партийцев и представителей общественных организаций, написали исторический тест, сообщает пресс-служба партии.

Международная акция «Диктант Победы», инициированная «Единой Россией», проходит в восьмой раз. В этом году тест писали на 37,7 тысячи площадок в России и в 97 странах мира. Организаторы отмечают рост международной аудитории. Акция проводится в рамках федерального проекта «Историческая память», направленного на сохранение правды о Великой Отечественной войне и защиту культурного наследия.

Площадку в Татарстане посетил секретарь регионального отделения партии, Почетный Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. До начала акции он участвовал в отправке гуманитарной помощи жителям Республики Дагестан.

Груз весом 20 тонн, собранный «Молодой Гвардией» при поддержке «Единой России», направили в села Адильотар, Кидиротар и Татляр Хасавюртовского района. Также Мухаметшин встретился с участниками автопробега «Авторетроклуба-21», приуроченного к акции.

В написании диктанта приняли участие председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, руководитель исполкома реготделения партии Марат Самигуллин, депутат Госсовета и глава татарстанского отделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов, координатор проекта «Историческая память» в Татарстане, заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина, исполнительный секретарь казанского отделения партии Танзиля Ракова, руководитель казанского отделения «Движения Первых» Динар Бариев, а также представители депутатского корпуса и вузов.

Фарид Мухаметшин в разговоре с журналистами отметил, что с 2019 года партия проводит открытые уроки, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, и эти занятия стали основой для подготовки к «Диктанту Победы». По его словам, акция помогает снова обратиться к истории войны и подвигу народа, а передача этой памяти из поколения в поколение остается важной задачей.

Он добавил, что почти в каждой семье есть собственные истории о родственниках, участвовавших в войне. В его семье, как он рассказал, отцы – его и супруги – прошли войну от начала до конца и вернулись живыми. Он подчеркнул, что память о них бережно сохраняется, а сам проект «Диктант Победы» остается значимой инициативой партии, которую планируется продолжать.

В этом году задания теста составлены с учетом 130-летия маршала Советского Союза Георгия Жукова. Обновился и логотип акции – на нем изображена конная статуя полководца у входа на Красную площадь. Вопросы охватывают также других советских военачальников и юбилейные даты 2026 года. Отдельные блоки посвящены теме специальной военной операции и единству народов.

Алсу Асадуллина сообщила, что акция проходит одновременно по всей России и за рубежом, а ее цель – пробудить интерес к истории и передать знания молодому поколению. По ее данным, в Татарстане зарегистрировано 616 площадок, а число участников превышает 40 тысяч человек.

Она также напомнила, что за неделю до акции открылась тематическая выставка в музее-мемориале Великой Отечественной войны Казанского Кремля. Экспозицию представили при участии Фарида Мухаметшина, а позже ее разместили и в одном из терминалов международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая.

Говоря о подготовке к диктанту, Асадуллина отметила, что проходили различные мероприятия, включая акцию «Письмо Герою». В ее рамках школьники и студенты писали письма участникам специальной военной операции. Эти послания, как уточняется, будут отправлены адресатам при поддержке «Почты России».

Перед началом теста участники посмотрели прямое включение из Москвы. Акцию в Музее Победы на Поклонной горе открыл председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В своем обращении он отметил, что в большинстве семей есть свои герои-фронтовики, а память о них и их подвиги остаются нравственной опорой, позволяющей различать добро и зло и противостоять возрождению нацизма.

Он также подчеркнул, что в Год единства народов особое внимание в заданиях уделено подвигам представителей разных национальностей, а вопросы о специальной военной операции стали неотъемлемой частью диктанта. По его словам, подвиги современных военных уже вошли в историю страны.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что задача акции – сохранить связь между поколениями и защитить правду о Великой Отечественной войне, в том числе о решающей роли народов Советского Союза в победе над нацизмом. Он добавил, что «Диктант Победы» стал не только просветительским, но и масштабным гражданским проектом.

Координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин напомнил, что в этом году акция получила премию «Знание» в номинации «Народный выбор». Он отметил, что проведение диктанта приобретает особое значение на фоне попыток искажения исторических фактов за рубежом, а участие миллионов людей становится ответом на подобные тенденции.

С приветствием к участникам также обратились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев – с борта Международной космической станции. Старт написанию диктанта дал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Макаров.

Победители акции на федеральном уровне получат ценные призы и возможность стать почетными гостями Парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Для подготовки к тесту в этом году была запущена нейросеть «Наша правда». Технологическую поддержку проекту оказал «Ростелеком», а историческую экспертизу обеспечило Российское военно-историческое общество.

Патриотическое воспитание соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».