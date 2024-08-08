Фарид Мухаметшин: Дети с раннего возраста должны впитывать базовые ценности

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил детский сад № 43 «Мишутка» в Нижнекамске, который откроется после капитального ремонта 1 сентября. Гостю показали обновлённое здание, новый спортивный зал и комнату для сна.

«Что вы заложите в наших детей и внуков, то мы потом и пожинаем. Все базовые ценности дети впитывают в дошкольных учреждениях, а потом в школе», — обратился к руководителям садика Мухаметшин.

Название «Мишутка» также для садика было выбрано неслучайно.

«По одной из городских легенд, именно здесь приземлился олимпийский мишка. Наш садик рассчитан на 220 детей. Мы готовы принимать детей от года до дошкольных групп. Мы укомплектованы на 100% как оборудованием, так и воспитателями», — отметила заведующая детским садом Вера Борисова.

Мухаметшину показали отремонтированные помещения, новое оборудование, закупленное для детского сада, а также рассказали о тех воспитательных программах, которые собираются применять в учреждении.

«Ремонт находится на завершающем этапе, однако в финансирование проекта не было включено благоустройство территории вокруг здания. Нужно этот вопрос взять на контроль, нельзя оставлять ее в таком состоянии», — обратился к Мухаметшину глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Председатель Госсовета РТ остался доволен увиденным в детском саду и в беседе с «Татар-информом» особенно подчеркнул важность идеологической составляющей воспитательной системы.

«Самое главное, мне рассказали об идеологической составляющей работы с детьми. Я ещё раз убедился, что это очень ответственный участок работы. Мы стараемся воспитывать наших детей патриотами своей страны, республики, района», — подытожил свой визит в нижнекамский детский сад Мухаметшин.