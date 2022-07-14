Мухаметшин: «Будем рассматривать изменения в Конституции. Поверьте, аккуратно сделаем»

Депутаты Татарстана отправились на парламентские каникулы. Результаты их работы за первое полугодие подвел на 33-м заседании Госсовета глава парламента Фарид Мухаметшин. Он отметил, что весенняя сессия была насыщенной, а депутаты – активными. Что будут делать парламентарии на каникулах и над чем работать осенью – в материале «Татар-информа».

Результаты работы депутатов Татарстана за первое полугодие подвел на 33-м заседании Госсовета глава парламента Фарид Мухаметшин Фото: gossov.tatarstan.ru

«Госсовет вернулся к активной очной работе»

Фарид Мухаметшин отметил, что 33-е заседание Государственного Совета завершает весеннюю сессию парламента Татарстана. «С удовлетворением скажу, что в связи с ослаблением ковидных ограничений Госсовет вернулся к активной очной работе. Заседания комитетов, президиума, экспертных советов и другие мероприятия теперь проходят при личном участии депутатов, представителей органов исполнительной власти. Думаю, вы согласитесь со мной, что никакие онлайн-форматы не смогут заменить прямой диалог и продуктивность “живого” общения», – заявил он.

Подводя итоги работы, Председатель Госсовета рассказал, что всего за весеннюю сессию проведено пять заседаний парламента, депутаты рассмотрели 121 вопрос, приняли 42 закона и более 160 постановлений. «Большинство законов, 31, внесено депутатами Госсовета, два – Президентом Татарстана, четыре – комитетами парламента, 10 – Правительством республики и один – Казгордумой», – сообщил он.

Ряд принятых законов, по словам Мухаметшина, имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идет о законах, касающихся адресной социальной поддержки населения, оказания бесплатной юридической помощи гражданам, пролонгации сроков действия налоговых льгот на имущество организаций и налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

«Более двух тысяч вопросов удалось решить положительно»

Руководитель парламента подчеркнул, что прием граждан – одна из основных функций депутатов Государственного Совета. По его словам, за прошедший период парламентарии лично приняли 2,6 тыс. человека, рассмотрели 6,3 тыс. обращений избирателей.

«Около 2,4 тыс. вопросов удалось решить положительно. Традиционно депутаты вели свою работу в избирательных округах и общественных приемных закрепленных муниципальных районов. В адрес руководства Госсовета поступило 1,5 тыс. обращений, на личном приеме в парламенте побывало 96 человек», – констатировал Мухаметшин.

Он уточнил, что граждан в основном волновали вопросы совершенствования законодательства, социальной защиты, здравоохранения, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, экономики, занятости, ЖКХ и другие.

Подводя итоги работы, Фарид Мухаметшин рассказал, что всего за весеннюю сессию проведено пять заседаний парламента, депутаты рассмотрели 121 вопрос, приняли 42 закона и более 160 постановлений Фото: gossov.tatarstan.ru

«Двухуровневая система местного самоуправления себя изживает»

Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстан, как и другие российские регионы, «сегодня живет в условиях новых политико-правовых реалий – в процессе имплементации положений Конституции России в федеральное и региональное законодательство».

«В конце прошлого года был принят основополагающий для всей системы страны закон о публичных органах власти, в текущем году – работаем над поправками в законопроект “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”», – сказал он.

Глава парламента заметил, что двухуровневая система местного самоуправления себя изживает. В связи с этим, по его словам, депутаты постараются найти решение в рамках данного закона, которое позволит не снижать взаимодействие и сотрудничество парламента республики, органов исполнительной власти с муниципалитетами.

«В ходе осенней сессии продолжим системное обновление законодательства по итогам конституционных изменений и принятых федеральных законов. И впредь рассчитываем на конструктивное взаимодействие, синхронизацию усилий всех ветвей и уровней власти в данном вопросе», – подчеркнул Председатель Госсовета.

«Ответом на новые вызовы стали законодательные изменения по защите граждан и бизнеса»

После окончания сессии Фарид Мухаметшин провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам об итогах работы парламента в первом полугодии 2022 года.

«Мы завершили полугодие, много насущных вопросов рассмотрели. Депутаты отправятся на небольшие каникулы. Думаю, в начале сентября мы соберемся на очередное заседание. Но каникулами этот период назвать трудно, наша работа будет связана с теми событиями, которые происходят в стране, мире. Будем встречаться с избирателями, решать актуальные вопросы, которые они поднимают», – заявил он.

После окончания сессии Фарид Мухаметшин провел пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам об итогах работы парламента в первом полугодии 2022 года Фото: gossov.tatarstan.ru

По словам главы парламента, активность депутатов была достаточно высокой, а сама весенняя сессия – очень насыщенной по разным направлениям. «Во многом это зависело от общей ситуации, от введенных санкций, которые серьезное давление оказывали на экономику республики. Мы активно защищали своих избирателей, принимая социальные законы. То есть ответом Госсовета на новые вызовы стали законодательные изменения, направленные на защиту наших граждан и бизнеса», – уточнил он.

Мухаметшин также сообщил, что Госсовет вместе с Правительством уже работает над бюджетом следующего года. «Заблаговременно начали работать в этом году», – подчеркнул он.

«В рамках наших полномочий будем рассматривать изменения в Конституции»

Журналисты поинтересовались, когда планируется вносить изменения в Конституции Татарстана, связанные с принятием федерального закона о публичной власти. Фарид Мухаметшин ответил, что депутаты рассмотрят этот вопрос до конца года.

«Федеральное законодательство подразумевает, что высшее должностное лицо республики – это правовая позиция парламента субъекта РФ. Мы назначаем, у нас это в Конституции обозначено. Планируем до конца года, в установленные законом сроки, всесторонне рассмотреть этот вопрос. В том числе рассмотрим закон об общих принципах организации местного самоуправления. Изменения и там грядут. Они тоже требуют пересмотра норм нашей Конституции», – рассказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что после парламентских каникул соберется рабочая группа, которая обсудит эти вопросы, в том числе по наименованию высшего должностного лица на русском и татарском языках.

«Мы не делаем из этого большой трагедии, очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать изменения в Конституции, в том числе и в этих вопросах. Не надо беспокоиться, поверьте нам, все аккуратно сделаем, вы будете довольны», – отметил он.

«Мы не делаем из этого большой трагедии, очень аккуратно, ровно, в рамках наших полномочий будем рассматривать изменения в Конституции, в том числе и в этих вопросах» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Зачем ограничивать человека, если он успешен, к нему нет претензий у народа»

Представители СМИ попросили главу парламента прокомментировать положение федерального закона о публичной власти, связанное со сроком полномочий руководителя региона.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 21 декабря 2021 года подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Одно из положений закона связано с единообразным подходом к наименованию органов государственной власти субъектов РФ. Закон также закрепил единый пятилетний срок полномочий главы региона. При этом снимается запрет для высшего должностного лица на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд.

«Мы с большим доверием восприняли норму федерального закона, которая позволяет принимать решение региональному парламенту по вопросу сроков избрания должностного лица. Федеральный закон разрешает два и более срока. Зачем ограничивать человека, если он успешен, работает, к нему нет претензий у народа, который за него голосовал. Человек, который приступил к такой ответственной работе, за один – два срока набирает авторитет и опыт. Решение будет приниматься парламентом республики, думаю, что два и более срока. Речь не идет о пожизненном сроке», – сказал Мухаметшин.

«По своей инициативе пусть выезжают, силой отправлять никого не намерены»

Фарид Мухаметшин также сообщил, что депутаты Государственного Совета Татарстана готовы сопровождать гуманитарные грузы, направляемые в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Нет готового или обязательного решения по поездке депутатов в Донецк или Луганск. Но наши депутаты от партии “Единая Россия”, КПРФ готовы сопровождать гуманитарные грузы. Некоторые депутаты хотят участвовать, объективно посмотреть, как там проживает население», – сказал руководитель парламента.

Председатель Госсовета подчеркнул, что члены партии «Единая Россия» в помощь жителям Донбасса перечислили однодневный заработок. Всего таким образом они собрали более 3 млн рублей, на эти средства приобрели необходимые вещи.

«Мы ограничивать в поездке никого не будем, наоборот, будем поощрять за инициативность в этом плане словами признательности. Нам надо знать обстановку, чем конкретно еще можно помочь, – заключил он. – По своей инициативе пусть выезжают, силой отправлять никого не намерены».