Фарид Мухаметшин депутатам: «Работу следует вести предельно открыто»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин подвел итоги работы депутатов за этот год и поставил задачи на 2022-й. Об этом руководитель парламента рассказал на 28-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Будем и дальше гибко и профессионально реагировать на сложные, меняющиеся условия, содействовать восстановлению экономики и уровня доходов татарстанцев. Работу следует вести предельно открыто, постоянно взаимодействуя с избирателями, средствами массовой информации, творческими союзами и в целом с институтами гражданского общества. И в социальных сетях будьте активны все, сегодня жизнь этого требует», — сказал Председатель Госсовета.

При этом Мухаметшин подчеркнул, что основная задача парламентариев — системная и слаженная законодательная работа.

По его словам, есть еще много резервов для значительного повышения авторитета представительного органа государственной власти республики и в целом депутатского корпуса в муниципальных советах.

«Хочу отметить качественную и плодотворную работу татарстанских парламентариев, фракций и депутатских групп. Отрадно, что при всем различии партийных взглядов и установок политическим силам удалось наладить конструктивное сотрудничество на площадке Госсовета в интересах жителей и во благо республики», — заявил глава парламента.

Мухаметшин отметил, что необходимо продумать формат участия депутатов в многочисленных мероприятиях следующего года. «Я постараюсь, чтобы мы были представлены во всех мероприятиях», — заверил он.

Председатель Госсовета напомнил, что в ноябре 2022 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Татарстана. Кроме того, в следующем году в Казани пройдет 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В мае состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С 26 августа по 11 сентября в России пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который станет 20-м в истории Международной федерации волейбола.