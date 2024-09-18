Фарид Мухаметшин депутатам: «Оправдать ожидания избирателей — наша задача»

Организационное собрание депутатов Госсовета РТ VII созыва прошло сегодня в парламенте республики. На нем Председатель Государственного Совета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин и председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев вручили временные удостоверения и значки депутатов.

«Завершилась большая избирательная кампания. Для нас это очень важное и ответственное событие. Кто-то впервые получил мандат, кто-то повторно. Это большая ответственность — законодательно регулировать жизнь, развитие республики, ее отраслей, межнациональный мир и согласие», — сказал Мухаметшин избранным парламентариям.

Он подчеркнул, что выборы депутатов Госсовета VII созыва прошли честно и организованно. «Все пять политических партий, которые участвовали в выборах, привлекли большое количество избирателей. И результаты получились хорошими. Это еще раз доказало, что наши избиратели верят руководству республики. Все лидеры пяти партий позвонили, поблагодарили за честную межпартийную, совместную и справедливую работу», ­— отметил спикер.

По словам Мухаметшина, сейчас депутатам необходимо настроиться на серьезную и основательную работу. Он также добавил, что ценятся активные депутаты, которые вносят предложения по решению вопросов, поступающих от избирателей.

«Казалось бы, эта работа — такая малозаметная, никто тут с лопатой стройкой не занимается. Но мы входим в законодательный орган государственной власти, который своими законами решает текущие и стратегические задачи по развитию родного Татарстана», — заявил Председатель Госсовета РТ VI созыва.

Он напомнил депутатам, что избиратели поддержали тех, кому поверили. «Оправдать их ожидания — наша с вами задача», — обратился Мухаметшин к парламентариям.

Кондратьев поздравил собравшихся с избранием депутатами Госсовета РТ VII созыва. Он заметил, что избирательная кампания прошла бесконфликтно: на этапах выдвижения и регистрации кандидатов не было жалоб и серьезных обращений.

«Во время голосования и подведения итогов тоже всё прошло корректно, в рамках действующего законодательства. Это создает позитивный настрой в работе», — констатировал глава Центризбиркома.

В парламент республики выбрали 99 депутатов из 100: 50 человек по партийным спискам и 49 — в одномандатных округах.

По результатам выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.

Самое большое представительство в парламенте у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.

В следующем году в Татарстане пройдут выборы Раиса республики и более чем 7,5 тыс. муниципальных депутатов.