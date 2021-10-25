Фарид Мухаметшин – депутатам: Каждый свой чемодан несите добросовестно

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин напомнил депутатам о дисциплине, попросив ответственно относиться к своей деятельности. Об этом глава парламента заявил на 26-м заседании Госсовета РТ.

«Коллеги, убедительная ко всем просьба: каждый свой чемодан несите добросовестно, ответственно, чтобы наши избиратели не разочаровались в представительном органе государственной власти республики», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета попросил депутатов участвовать в комитетах и комиссиях парламента, в состав которых они входят.

«Авторитет парламента зависит от вашей деятельности», – подчеркнул он.