Фарид Мухаметшин даст напутствие педагогам Татарстана в преддверии «Парламентского урока»

Встреча Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с руководителями отделов образования и учителями средних школ состоится в парламенте республики в рамках проекта «Парламентский урок».

Встречи главы Госсовета РТ с педагогами, принимающими активное участие в проведении парламентских уроков, традиционно проводятся накануне ежегодного старта проекта. В этот раз занятия пройдут во всех школах республики с 1 по 18 февраля и будут посвящены объявленному в республике Году национальных культур и традиций. Тема урока: «Мы – граждане России».

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки РТ, Института развития образования, реализуемый с 2009-го (в этом году отметит 15-летний юбилей). Он способствует формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников.

В рамках парламентского урока с 1 февраля по 31 марта пройдут конкурсы творческих работ учащихся и методических разработок педагогов. Положения о проведении каждого конкурса утверждены приказом Минобрнауки РТ.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в этом году впервые пройдет конкурс для школьных музеев.

«Учащимся предложено снять небольшой видеофильм или видеоролик, характеризующий школьный музей, его уникальные экспозиции и экспонаты, уникальное образовательное пространство, в рамках которого проводится большая исследовательская и патриотическая работа, воспитывается любовь к малой Родине, республике, всей стране в целом», – отметили в пресс-службе.

Итоги конкурсов традиционно подводятся в апреле, накануне Дня российского парламентаризма. Церемония награждения проходит в стенах парламента.

Перед началом встречи 30 января в Государственном Совете пройдет семинар для педагогов, на котором обсудят теоретико-методические аспекты проведения парламентского урока. Планируется, что перед учительским сообществом выступят министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ректор ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» Людмила Нугуманова, помощник Президента Республики Татарстан, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов.

В рамках формата «открытый микрофон» педагоги обменяются лучшими методическими практиками по вопросам патриотического воспитания юных граждан в школе, а также проблематике сохранения и развития национальных культур и традиций народов, проживающих в Татарстане.

Принять участие в семинаре смогут учителя всех школ республики, депутаты Государственного Совета, для них будет организована прямая трансляция мероприятия на видеохостинге RuTube, а также в официальных аккаунтах парламента в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».