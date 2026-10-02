Фарид Мухаметшин дал старт финалу Кубка президента Федерации волейбола РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин открыл финальные игры Кубка президента Федерации волейбола Татарстана среди сельских районов.

В Мамадыше, в спортивном зале «Юбилейный», прошли финальные игры XIII розыгрыша Кубка президента Федерации волейбола Татарстана среди мужских и женских команд сельских районов. Состязаниям дал старт Почетный Председатель Государственного Совета, Президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин.

В церемонии открытия финала также приняли участие депутат Государственного Совета Андрей Ляпунов, глава Мамадышского района Вадим Никитин, заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев и исполнительный директор Федерации волейбола республики Мансур Каримов.

Приветствуя гостей финала, Фарид Хайруллович поблагодарил участников и организаторов соревнований за развитие волейбола в республике.

«Благодаря вашей поддержке такие соревнования становятся доброй традицией и позволяют нам последовательно расширять волейбольное движение в республике, — подчеркнул президент Федерации волейбола Татарстана. — Волейбол доступен в нашей республике, его любят, он активно развивается. Им занимаются и молодежь, и ветераны», – цитирует Мухаметшина пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин также отметил, что финалисты прошли долгий путь и заслужили право бороться за главный трофей.

«Финал проходит в гостеприимном Мамадыше, где волейбол также успешно развивается, а местные ребята активно принимают участие в Школьной волейбольной лиге», — подчеркнул президент Федерации волейбола республики.

В общении с журналистами Фарид Мухаметшин отметил, что игры на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана проходят на высоком уровне.

«Проводим эти соревнования в разных городах и районах, не только в Казани, чтобы привлечь внимание жителей, болельщиков и самих спортсменов. Такие соревнования — это большое внимание к молодежи, эта спортивная игра их объединяет, они начинают дружить. Хочу выразить признательность всем организаторам», — рассказал Фарид Мухаметшин.

Он также вручил главе Мамадышского района мяч, подписанный игроками ВК «Зенит-Казань», и волейбольную сетку директору спортивной школы «Олимп» Мамадышского района.

Кроме этого, Фарид Мухаметшин вручил Благодарности участникам и организаторам соревнований.

В финальный этап XIII турнира на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана среди сельских районов вышли команды Мамадышского, Сармановского, Апастовского, Сабинского, Аксубаевского и Нижнекамского районов.