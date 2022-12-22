Мухаметшин: «Запад насаждает чуждые нам ориентиры – чайлдфри, смена пола, ЛГБТ»

Тему семейных ценностей в воспитании ребенка обсудили участники заседания Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ. Приглашение к участию принял Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, который отметил, что вопросам возрождения традиционных ценностей и укреплению института семьи особое внимание должно уделять и родительское сообщество.

На заседании Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ обсудили тему семейных ценностей в воспитании ребенка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый пятый брак в Татарстане – межнациональный»

Свое выступление на родительском собрании Фарид Мухаметшин начал с простой истины о значении семьи в жизни каждого человека. «Представляя собой безусловную ценность всех времен и народов, она является главным богатством любой нации, служит фундаментом государства и залогом становления и развития духовно-нравственного потенциала общества», – сказал он.

По мнению спикера парламента, в многонациональном и поликонфессиональном Татарстане, где проживают представители 173 национальностей, институт семьи имеет еще одно особое значение – служит «свидетельством взаимоуважения и интеграции культур народов, межнационального мира и межрелигиозного согласия». Он тут же привел статистику: каждый пятый брак в Татарстане – межнациональный.

«Семья – очаг любви, искренности и доверия – всегда была и остается хранительницей общечеловеческих ценностей, важным институтом социализации. Именно в ней прививается любовь к Родине, к близким, закрепляются общественные нормы и правила, происходит формирование личности ребенка», – подчеркнул Мухаметшин.

«Мы видим, как Запад десятилетиями насаждает чуждые нам моральные ориентиры, особенно в последние годы: чайлдфри – жизнь без детей, смена пола, пропаганда ЛГБТ-сообществ и многое другое, оказывающее пагубное, деструктивное влияние на поступательное развитие общества и в целом государства», – добавил он.

В связи с этим по инициативе Президента России Владимира Путина приняты решения, направленные на повышение рождаемости и поддержку семей, отметил Председатель Госсовета. «На укрепление традиционных ценностей направлены Основы госполитики в этой сфере, утвержденные Указом Президента России, и пакет законов, принятых Госдумой в ноябре, о запрете пропаганды ЛГБТ», – уточнил он.

Фарид Мухаметшин начал с простой истины о значении семьи в жизни каждого человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Заочное судопроизводство в вопросах расторжения брака неприемлемо»

В Татарстане также уделяется пристальное внимание сохранению и преумножению традиционных семейных устоев, повышению авторитета и престижа большой семьи, ее социальной и правовой защищенности, заявил Мухаметшин.

Так, по его словам, за последние годы почти тысяча татарстанских семей была награждена медалью России «За любовь и верность». «Все они прожили в браке свыше четверти века, явив яркий пример крепости семейных уз и верности традиционным устоям», – подчеркнул глава парламента.

Он отметил, что с 2008 года в Татарстане растет количество многодетных семей, увеличивается число рождений вторых и последующих детей. Более того, республика лидирует в Поволжье по количеству созданных семейных союзов. В прошлом году их стало больше на 27%.

За последние два года сократилось количество расторжений браков в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Татарстан имеет лучший и самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе по соотношению числа разводов на тысячу браков – 544, продолжил Мухаметшин. «Но и эта цифра у нас вызывает беспокойство – более половины семей не выдерживают испытаний. И распадаются семьи», – посетовал он.

«Как известно, создать семью несложно, сложно ее сохранить. Учитывая, что почти 80% расторжений брака оформляется по решениям судов, акцент в проведении примирительных процедур, в работе медиаторов нужно делать на судебной площадке», – добавил Председатель Госсовета.

По мнению Мухаметшина, вопросы расторжения брака должны решаться только в очном порядке мировыми судьями с предварительным досудебным собеседованием. «Заочное судопроизводство в этих вопросах неприемлемо. Мы должны использовать все возможности для примирения. И поэтому выходим с законодательной инициативой в федеральный центр. Постараемся продвинуть вопрос», – отметил он.

Мухаметшин попросил педагогов максимально эффективно использовать возможности федеральных проектов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Учитель должен работать не только с детьми, но и с родителями»

Фарид Мухаметшин убежден, что больше внимания нужно уделить профилактике семейного неблагополучия, оказанию психолого-педагогической помощи, укреплению семейных союзов. И здесь необходима поддержка Республиканского совета родителей. «Вы должны знать, какая семья благополучная, а какая не очень. По ребенку же все видно. И педагог должен обращать внимание на психологическое состояние ребенка, на его настроение. При этом учитель должен работать не только с детьми, но и с родителями», – сказал он участникам заседания.

В особой поддержке государства и общества, по мнению главы парламента, нуждаются неполные, молодые и многодетные семьи, родители, которые воспитывают приемных детей. «На родительских комитетах и собраниях эти вопросы нужно поднимать: какие у них проблемы, как они живут», – отметил Председатель Госсовета.

Он рекомендовал Минмолодежи, Минобрнауки, Минздраву «более детально подойти к решению поставленных вопросов», усилить межведомственную координацию и внести предложения, в том числе и законодательные, в адрес Госсовета. «Мы всегда готовы поддержать ваши конструктивные идеи, транслировать их, при необходимости, на федеральный уровень. Это очень важная совместная работа», – подчеркнул Мухаметшин.

Педагогов он попросил максимально эффективно использовать возможности федеральных проектов, например, уроков «Разговоров о важном», стартовавших с начала этого учебного года. Кроме того, со школьной скамьи закладывать положительное отношение к семейным ценностям через тематические уроки – «День матери», «День отца», «Семейные праздники и мечты» и так далее.

Необходимо популяризировать ценность семьи в СМИ, не забывая и о социальных сетях, заметил руководитель парламента. «В Татарстане много выдающихся людей, семей, которые гордятся своими детьми. О них нужно рассказывать. Такое воспитание нужно сделать системным. Не могу не обратиться к представителям родительского сообщества – при всей значимости воспитательной функции образовательных учреждений, СМИ, культурный, духовный, ценностный фундамент закладывается в семье. Крепкая, дружная семья – основа всех основ, залог гармонии и спокойствия, успеха будущего наших детей», – заключил Мухаметшин.