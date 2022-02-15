Фарид Мухаметшин: «Бугульма сделала серьезный шаг вперед в своем развитии»

Председатель Госсовета РТ побывал с рабочей поездкой в Бугульминском районе. Он принял участие в работе отчетной сессии района, посетил цеха объединения «НТЭС», осмотрел новые производства и пообщался с сотрудниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«НТЭС» — предприятие с 30-летней историей, производит оборудование для нефтяной промышленности, а недавно освоило новое направление, запустив производство мини-погрузчиков с навесным оборудованием и бортовым поворотом. Председателю Госсовета РТ презентовали технику, предназначенную для работы на узких городских улицах, заводских цехах и складах.

Отчетная сессия районного совета прошла во Дворце молодежи. В отчете главы Линара Закирова говорилось, что по республиканским программам построено, капитально отремонтировано и благоустроено 72 социальных объекта. В частности, завершен ремонт инфекционного отделения Центральной районной больницы и трехэтажного здания стоматологической поликлиники. По программе «Наш двор» благоустроено 52 дворовые территории. В этом году по республиканским программам планируется ввести еще 30 объектов.

Среди позитивных результатов прошлого года глава района Линар Закиров обозначил, что Бугульма становится привлекательной для бизнеса. Так, в прошлом году началась реализация крупных инвестиционных проектов компаний «Северная Нива — Татарстан», «Август-Муслюм», «Вивид».

«В настоящее время почти 17% ВТП района обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса. Это более 6 тыс. субъектов предпринимательства и почти 4 тыс. самозанятых с оборотом 17,5 млрд рублей», — подчеркнул Линар Закиров.

Для сельского хозяйства прошедший 2021 год, как отметил глава района, был непростым. Из-за неблагоприятной погоды и засухи продукции растениеводства произведено на 42% меньше, чем в 2020 году. В то же время в животноводстве за счет введения мощностей агрохолдинга «ЭкоНива» продукции произведено в два раза больше, чем годом ранее. Объем производства молока увеличился на 10 тыс. тонн. Поголовье КРС во всех хозяйствах района увеличилось на 1 618 голов (122% к 2020 году).

В 2021 году в Бугульминском районе увеличилось число обращений граждан по вопросам здравоохранения, особенно в части записи к врачам и узким специалистам. «Зачастую невозможно записаться в электронных сервисах, — посетовал Линар Закиров, — приходится стоять в очередях. Нам важно предпринять новаторские решения. Врачей не хватает. Медицинского персонала. Наша задача, с одной стороны, не терять врачей, которые у нас есть, с другой — создавать максимально комфортные условия для того, чтобы они приходили в первичное звено, в госпитали и стационары».

Одна из самых актуальных проблем района сегодня — приостановка деятельности единственного предприятия, осуществляющего с 2005 года перевозку пассажиров по регулярным городским автобусным маршрутам.

«Мы столкнулись с этой проблемой осенью 2021 года, решение наметили на этот год, — рассказал Линар Закиров, — основная причина остановки предприятия — нет средств на обновление и техническое обслуживание подвижного состава. В настоящее время перевозчик пригородных маршрутов временно обслуживает и город. Но это — не выход из положения. Для того чтобы решить транспортный вопрос, снять социальную напряженность среди населения, сохранить существующую маршрутную сеть, для соблюдения графика и интервала движения, городу в настоящее время требуются порядка 20 автобусов. Также необходимы субсидии для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию».

В своем выступлении Фарид Мухаметшин отметил, что в содержательном докладе главы были расставлены акценты и обозначил актуальные проблемы. «По итогам 2021 года в рейтинге социально-экономического развития Бугульминский район поднялся с 26-го на 23-е место. Объем ВТП составил почти 70 млрд рублей (118,8% к предыдущему году). По данному показателю район расположился на восьмом месте в муниципальном рейтинге. Индекс промышленного производства составил 78,1%», — пояснил глава парламента.

Однако по зарплате район занимает лишь 11-место, есть проблемы с естественной убылью населения. В этом отношении большим потенциалом в повышении доходов и занятости населения, по мнению Фарида Мухаметшина, обладает малый бизнес. Поэтому в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, со стороны федерального центра и республики были приняты дополнительные меры государственной поддержки предпринимательства. Он призвал депутатов максимально эффективно использовать богатый научный, кадровый потенциал города, имеющиеся инфраструктурные и логистические преимущества района для создания новых производств.

Комментируя журналистам итоги заседания, Фарид Мухаметшин сказал: «Я отметил позитивную динамику района в решении задач экономики, социальной и культурной жизни. В отличие от 2019 года, когда я принимал участие в отчетной сессии и критиковал руководство района, в этом году Бугульма сделала серьезный шаг вперед в своем развитии. Самое главное, улучшилось настроение людей, с которыми мне удалось встретиться во время поездки».