Фарид Мухаметшин: Более 90% законопроектов внесли депутаты и Правительство РТ

В этом году Государственный Совет Татарстана принял, и Президент республики Рустам Минниханов подписал 94 закона. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, подводя итоги годовой работы депутатов, на 28-м заседании парламента.

Говоря о законотворческой работе в уходящем году, Председатель Госсовета отметил активность депутатов и Правительства Татарстана, которые внесли более 90% законопроектов. Четыре законопроекта были инициированы Президентом Татарстана, по одному – ЦИК и прокурором республики.

Мухаметшин уточнил, что наиболее значимые принятые законы затрагивают жилищные права граждан, права субъектов малого и среднего бизнеса, налоговые льготы для ряда организаций.

Он также рассказал, что парламент Татарстана в этом году провел 10 заседаний, рассмотрел 284 вопроса. «Традиционно большой объем работы проведен в комитетах, фракциях, депутатских группах. Большой вклад в проработку законопроектов внесли экспертные советы, созданные при парламентских комитетах», – подчеркнул Мухаметшин.

Кроме того, по его словам, в постоянном режиме проводилась работа с обращениями граждан. «Количество обращений, поступивших в адрес руководства и комитетов Госсовета, составило 8,1 тыс., что больше показателя 2020 года. Наибольшая часть обращений поступила через интернет-приемную – 5 410 писем», – заключил Председатель Госсовета.