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Мухаметшин сравнил журналистику с парламентом: Мы все служим народу Татарстана
Журналистский корпус Татарстана подготовлен на очень высоком уровне. На сегодняшний день без их труда сложно представить современную жизнь. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, поздравляя журналистов республики с Днём печати на торжественном мероприятии в здании ДОСААФ.
«Без вашей оперативности и ответственности в подготовке материалов, которые попадают в наше общество, мы просто не представляем нашу жизнь. Журналистский корпус Татарстана хорошо подготовлен и способен решать трудные задачи в столь непростое время, которое мы вместе с вами сейчас переживаем», — обратился к представителям СМИ Мухаметшин.
Он нашел и общие черты между журналистикой и парламентом.
«Журналистика и парламент чем-то похожи. Везде есть разные мнения, суждения, но прежде всего, ответственность. Мы все вместе, в одной упряжке с руководством республики, служим многонациональному народу Татарстана. Главное помнить, что самое дорогое, что у нас есть — это мир, согласие и дружба», — добавил глава парламента.
На торжественной встрече были вручены награды журналистам, отдавшим многие годы этой профессии, а также тем, кто особенно ярко проявил себя в прошедшем году.
Площадка ДОСААФ была выбрана для мероприятия не случайно. В этом году отметят 80 лет со дня Великой Победы. Также в России и Татарстане 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Этим темам должно быть уделено особое внимание, добавил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«В этом году будем отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Предстоит большая работа, в том числе и в плане патриотического воспитания. Предстоит рассказать много историй о настоящих героях», — заявил Салимгараев.
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