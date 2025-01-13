Мухаметшин сравнил журналистику с парламентом: Мы все служим народу Татарстана

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Журналистский корпус Татарстана подготовлен на очень высоком уровне. На сегодняшний день без их труда сложно представить современную жизнь. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, поздравляя журналистов республики с Днём печати на торжественном мероприятии в здании ДОСААФ.

«Без вашей оперативности и ответственности в подготовке материалов, которые попадают в наше общество, мы просто не представляем нашу жизнь. Журналистский корпус Татарстана хорошо подготовлен и способен решать трудные задачи в столь непростое время, которое мы вместе с вами сейчас переживаем», — обратился к представителям СМИ Мухаметшин.

Он нашел и общие черты между журналистикой и парламентом.

«Журналистика и парламент чем-то похожи. Везде есть разные мнения, суждения, но прежде всего, ответственность. Мы все вместе, в одной упряжке с руководством республики, служим многонациональному народу Татарстана. Главное помнить, что самое дорогое, что у нас есть — это мир, согласие и дружба», — добавил глава парламента.

На торжественной встрече были вручены награды журналистам, отдавшим многие годы этой профессии, а также тем, кто особенно ярко проявил себя в прошедшем году.

Площадка ДОСААФ была выбрана для мероприятия не случайно. В этом году отметят 80 лет со дня Великой Победы. Также в России и Татарстане 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Этим темам должно быть уделено особое внимание, добавил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В этом году будем отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Предстоит большая работа, в том числе и в плане патриотического воспитания. Предстоит рассказать много историй о настоящих героях», — заявил Салимгараев.