Мухаметшин призвал наполнить аграрное образование современным содержанием

Аграрное образование нужно наполнить современным содержанием, чтобы выпускники получали самые передовые знания и могли применять их на практике. Кроме того, важно, чтобы они имели возможность принимать участие в перспективных исследованиях и проектах, успешно строить карьеру в сельском хозяйстве. Об этом заявил руководитель парламента Татарстана, председатель Высшего совета РОД «ТНВ» Фарид Мухаметшин на заседании движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Отрасли постоянно требуются квалифицированные специалисты, способные осуществлять весь цикл сельскохозяйственных работ. Приток высококвалифицированных кадров – залог дальнейшего развития АПК республики. От того, как мы сегодня будем готовить специалистов для аграрного сектора, будет зависеть результат всей нашей работы в этой сфере на долгосрочную перспективу», – сказал Председатель Госсовета.

В Татарстане сельскохозяйственным специальностям обучаются около 10 тыс. студентов в 23 организациях среднего профессионального образования. Еще почти 3 тыс. агроспециалистов готовят четыре вуза республики. К прикладному сотрудничеству по направлениям устройства сельхозмашин, ГСМ, механизации животноводства привлечены работодатели – агрохолдинги, фермеры и сельхозорганизации, уточнил Мухаметшин.

Однако, по его словам, остаются вопросы в части профориентационной работы, обновления материально-технической базы вузов, поддержки прохождения госаккредитации, предоставления преференций базовым сельхозорганизациям, обеспечивающим практическую подготовку студентов.

«Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность в последние годы выступают драйверами экономического роста. Они значимы для обеспечения продовольственной безопасности страны, экспорта. Для Татарстана агропромышленный комплекс также является одной из ключевых отраслей экономики, формирующей более 10% валового регионального продукта», – отметил глава парламента.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство Татарстана – в числе лидирующих в России. Так, в прошлом году республика заняла первое место по валовому надою молока, второе – по производству картофеля, шестое – по мясу и седьмое – по производству яиц. «В этом году собран рекордный урожай зерна – 5,3 млн тонн. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что вопросов в продовольственном обеспечении нет», – добавил Мухаметшин.

Председатель Госсовета также заметил, что сельское хозяйство становится высокотехнологичной индустрией, многие работы автоматизированы, внедряются цифровые решения, спутниковое моделирование и сопровождение, системы искусственного интеллекта и обработки больших данных. «Но дальнейшее продвижение вперед связано не только с техническим перевооружением, финансированием, привлечением инновационных технологий, оно критически зависит от кадрового обеспечения», – резюмировал он.