Фарид Мухаметшин: «2022 год, наверное, легче не будет»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поблагодарил Правительство республики за проделанную работу в прошлом году и попросил столь же активно работать в 2022-м. Об этом руководитель парламента заявил на 31-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Прошедший год был непростой из-за продолжения пандемии [коронавируса]. Но вызовы продолжаются. Наступивший 2022 год, наверное, легче не будет. Даже слово „наверное” надо убрать. Санкции продолжаются, тем более на нашу экономику», — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин подчеркнул, что в республике продолжают добывать нефть и перерабатывать, выпускать самолеты, вертолеты, корабли.

«Субъектов таких, как Татарстан, немало и немного. Для нас эти вызовы — такие серьезные. Прошу Правительство с новой энергией, уже с пониманием по импортозамещению, активно работать, чтобы мы выполнили нашу Стратегию-2030», — отметил он.

С отчетом о деятельности органов исполнительной власти республики за 2021 год на заседании парламента сегодня выступил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.