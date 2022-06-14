Фарид Мингариев покинул пост военного комиссара Нижнекамского района

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

На деловом понедельнике в Нижнекамске проводили военного комиссара района Фарида Мингариева, который занимал этот пост с 2005 года.

«К сожалению, Фарид Камбарович оставляет свой пост. Но остается в строю, будет работать с подрастающим поколением», — сказал руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Он назвал Мингариева добрым и порядочным человеком, который большое внимание уделял военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, и поблагодарил его за проделанную работу.

«Есть такое выражение: очень важно в жизни след оставить, а еще важнее — не наследить. Надеюсь, что за эти годы мне удалось это правило выдержать. Я очень благодарен судьбе за то, что оказался в Нижнекамске, городе, о котором даже не знал», — сказал в своем ответном слове Фарид Мингариев, передает пресс-служба Нижнекамского района.