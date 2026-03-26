Фарид Фатуллаев: Обращаюсь к родителям, транспорт – объект повышенной опасности для детей

Фото: Татарская транспортная прокуратура

Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев рассказал «Татар-информу» об итогах работы надзорного ведомства в прошлом году и о планах на 2026 год. А также напомнил, что объекты транспорта представляют серьезную опасность для детей, которые находятся на них без присмотра родителей.

Фарид Тамирланович, каковы основные итоги работы Татарской транспортной прокуратуры в 2025 году?

По итогам надзорной деятельности Татарская транспортная прокуратура в 2025 году выявила свыше 870 нарушений, в связи с этим в суды направлено 72 исковых заявления. Руководителям поднадзорных прокуратуре предприятий и учреждений внесено более 240 представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения 143 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Выявлено 77 незаконных правовых актов, на которые принесены протесты. По постановлению прокурора, к административной ответственности привлечены 99 лиц; вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона 6 должностным лицам.

Руководителям следственных органов направлены 9 постановлений для решения вопроса об уголовном преследовании, на их основании возбуждены 9 уголовных дел.

Ваше ведомство контролирует соблюдение трудовых прав работников транспорта, какие случаи были в прошлом году?

Принимались меры к компании «Татфлот» из-за задолженности по выплате заработной платы 2175 работникам. По результатам рассмотрения постановлений прокурора, назначены штрафы в сумме 107 тысяч рублей и дисквалификации.

Кроме того, принимались меры по восстановлению прав проводника пассажирского вагона Вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Как выяснилось, уволен он был незаконно. 14 марта Транспортная прокуратура внесла представление начальнику Вагонного участка с требованием устранить нарушение трудового законодательства. В результате работник был восстановлен в прежней должности.

Расскажите, пожалуйста, о работе по противодействию коррупции

Прокуратура выявила 9 человек, допустивших нарушения требований федерального законодательства при предоставлении справок о доходах, расходах, имуществе.

Например, старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела Казанского ЛУ МВД России на транспорте в справке о доходах за 2024 год не указал доход в 50 179 рублей, заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Казань» не указал доход в 156 332 рублей.

Установлен факт осуществления предпринимательской деятельности старшим государственным инспектором отделения Татарстанской таможни. По результатам проверки, факты нашли свое подтверждение. Решение о привлечении к ответственности будет принято по выходу работника таможни из отпуска.

Каковы основные направления деятельности Татарской транспортной прокуратуры в 2026 году?

Работа по укреплению законности и правопорядка на объектах транспорта, по защите прав граждан и обеспечению безопасности движения Татарской транспортной прокуратурой будет продолжена.

В преддверии весенне-летнего сезона хотелось бы напомнить родителям, что объекты транспорта – это объекты повышенной опасности. Свободное пребывание на них несовершеннолетних детей без контроля родителей может привести к трагедиям и непоправимым последствиям.

Кроме того, участились случаи воздействия на детей злоумышленников, которые вербуют их для совершения преступлений – на вмешательство в нормальное функционирование транспорта, организацию пожаров, поджогов и иных противозаконных действий. Напоминаю, что это может повлечь за собой привлечение как к административной, так и к уголовной ответственности.

Призываю всех к контролю за поведением своих детей. Сохранить их жизнь и здоровье – прямая обязанность родителей!