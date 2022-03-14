Фарид Башаров: В новых экономических реалиях необходимо сконцентрироваться и подтянуться

В новых экономических реалиях России необходимо сконцентрироваться, подтянуться, настроиться на кропотливую, длительную и методичную работу. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны РТ» Фарид Башаров.

«Возможно, тяжело будет тем, кто привык к хорошему комфорту, автомобилям. Я сам езжу за рулем маленькой, но немецкой машины. Надо подтягиваться! Возникает только один вопрос, насколько мы готовы работать? К сожалению, в последнее время мы больше смотрим на экраны смартфонов, черпаем там информацию и получаем мгновенные ответы. Это создает определенную нервозность в обществе, особенно если в чем-то не совпадает точка зрения», — сказал собеседник агентства.

Башаров убежден, что представителям МСБ нужно сейчас дать больше свобод, помочь субсидиарно. «На днях обсуждали развитие бизнеса с нашими челнинцами. Столько думающих людей! Сегодня нужно проанализировать ситуацию, учесть, сколько завозили продукции, определить краткосрочные и долгосрочные перспективы. Необходимо сформировать этот реестр и сделать всё, чтобы предпринимателю стало легче», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Фарида Башарова, сейчас российская армия нуждается в поддержке населения. «Наши ребята пытаются побороть фашизм, который поднял голову не только на Украине, но и во всем Западе. Руководство нашей страны приняло тяжелое, вымученное, но ожидаемое (в первую очередь людьми, над которыми издевались на Украине) решение. Ситуация требовала немедленного реагирования», — поделился своим видением внешнеполитической ситуации руководитель ТПП.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.