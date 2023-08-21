Фарид Башаров: Лев Васильев оставил после себя огромный и работающий проект, как КАМАЗ

Фарид Башаров

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Лев Васильев был великим человеком, полностью преданным делу автомобилестроения. Так отозвался о создателе и первом гендиректоре КАМАЗа генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

«К счастью, в моей судьбе были моменты, когда я видел Льва Борисовича в добром здравии, руководителем КАМАЗа, и, естественно, это великий человек, который встал во главе очень большого проекта Советского Союза, никем не превзойденного. Собрать, сплотить коллектив из людей из разных концов Советского Союза, в том числе специалистов из-за рубежа, на выполнение задачи, поставленной страной, правительством», — подчеркнул собеседник агентства.

В 2019 году к 50-летию завода в Набережных Челнах был открыт бюст первому генеральному директору Льву Васильеву Фото: president.tatarstan.ru

Башаров отметил, что Лев Васильев прожил достойную жизнь, оставив после себя огромный и до сих пор работающий проект, как КАМАЗ.

«Он был сосредоточен на КАМАЗе, но в то же время не забывал, что люди должны жить в достойных условиях, — добавил он. — Это великое счастье, что такой человек до последнего дня своей жизни был активен и просто живо интересовался, как живет-трудится город, КАМАЗ».

Он также вспомнил слова министра автомобильной промышленности СССР Виктора Полякова о том, что большие задачи рождают великих людей, и отметил, что Лев Васильев — тот случай, который полностью соответствует этой мысли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ссоздатель КАМАЗа и первый гендиректор автогиганта Лев Васильев скончался в возрасте 98 лет.