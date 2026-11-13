Фарид Абдулганиев занял второе место в ПФО по упоминаемости в СМИ – «Медиалогия»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев занял второе место среди глав законодательных органов субъектов ПФО по медиаиндексу за октябрь 2026 года. Об этом свидетельствует рейтинг компании «Медиалогия».

В общероссийском списке Абдулганиев расположился на восьмой строчке с медиаиндексом 5 179,0, поднявшись сразу на восемь позиций. Выше него в ПФО оказался только председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, занявший пятое место в стране (11 002,2).

Лидером общероссийского рейтинга стал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов (25 771,5), на втором месте – председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (20 797,7), на третьем – председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов (16 999,6).