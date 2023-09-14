Фарид Абдулганиев: В своем послании Госсовету Раис РТ отметил особую роль субъектов МСП

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В послании Государственному Совету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил особую роль субъектов малого и среднего предпринимательства как основу для развития экономики региона и поручил и дальше поддерживать бизнес по всем направлениям. Таким мнением с «Татар-информом» поделился бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

«Раис Татарстана в своем послании отметил особую роль малого и среднего предпринимательства, поставил нам задачу по дальнейшей поддержке бизнеса. Это драйвер развития экономики, мы не всегда по достоинству оцениваем потенциал субъектов МСП. Задачи ставятся масштабные, мы должны понимать, что в этой сфере занята четверть населения», — заявил собеседник агентства.

Отдельно Рустам Минниханов поставил задачу поддерживать производство халяльной продукции. По словам Абдулганиева, эта сфера до сих пор остается новой, но при этом имеет широкую перспективу.

«Сейчас шаги по развитию индустрии халяль должны носить творческий и прорывной характер. Мы уникальный регион. Нашим конкурентным преимуществом стало то, что в европейской части России мы являемся республикой, где проживает большое количество мусульман. Это скажется и на экономике, мы сможем привлекать финансирование из стран исламского мира», — заключил бизнес-омбудсмен.