Фарид Абдулганиев: В 70% случаях удается восстановить права предпринимателей

У предпринимателей Татарстана остается много вопросов, с которыми они обращаются в адрес бизнес-омбудсмена. В 70% случаях удается восстановить их права. Об этом заявил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Еще в пандемию запустили канал связи – горячую линию. На 10% по сравнению с прошлым годом количество обращений снизилось. Треть обращений – консультации, разъяснительная работа. Мы продолжаем этим заниматься», – рассказал докладчик.

По словам Абдулганиева, в прошлом году четверть вопросов касались разъяснения действующего законодательства, 10% обращений – мер поддержки.

«Больше по сравнению с предыдущим годом стало обращений по вопросам благоустройства и размещения нестационарных торговых объектов – киосков. К сожалению, есть примеры, когда муниципальные власти не всегда слышат предпринимателей, часто бывает, когда проводится работа по благоустройству, просто лишают возможности ведения бизнеса», – отметил он.

Бизнес-омбудсмен добавил, что 8% обращений касались исполнения государственных контрактов, 7% – вывоза твердых коммунальных отходов, 6% – взаимодействия с банками.

«На лицензирование, маркировку товаров, споры суммарно приходится не более 5%. Обращений от предпринимателей по теме уголовного преследования поступило семь. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы», – заключил докладчик.