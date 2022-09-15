Фарид Абдулганиев: развитию интернет-торговли в Татарстане уделяется огромное внимание

В Казани сегодня открылся Центр клиентского сервиса Авито. Столица Татарстана выбрана для открытия офиса и создания 220 новых рабочих мест по совокупности факторов: привлекательность с точки зрения логистики, кадров и рынка недвижимости, высокий туристический потенциал и уровень жизни в городе. По всем этим качествам Казань уверенно опередила другие города.

В церемонии открытия офиса приняли участие уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова, заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, управляющий директор Авито Артем Кумпель, директор по персоналу Авито Ольга Ким, руководитель Центра клиентского сервиса в Казани Сергей Данилицкий.

«Развитию интернет-торговли в Татарстане уделяется огромное внимание. Президент РТ Рустам Минниханов поставил перед нами задачу по обеспечению массового выхода татарстанских предпринимателей на этот рынок, чтобы они могли реализовывать свои товары по всей России. И одновременно, чтобы благами интернет-торговли могли воспользоваться все жители республики, имея доступ к тем товарам, которые они пожелают. Для решения этой задачи была проведена системная работа по развитию логистической инфраструктуры, привлечению в республику всех ведущих игроков рынка электронной торговли и транспортных услуг, увеличению количества пунктов выдачи и приема заказов, а также созданию условий для снижения стоимости доставки» — рассказал в своем выступлении помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Офис расположился в бизнес-центре «Кремлевская плаза» на Московской улице в самом центре города. Он занял почти весь третий этаж бизнес-центра площадью в 1400 кв. метров и рассчитан на 220 рабочих мест. Около 20 из них — для ИТ-специалистов департамента разработки «Авито Тех», 200 — для специалистов клиентского сервиса. Наем сотрудников будет осуществляться 16 и 17 сентября в новом офисе в формате One Day Offer: в рамках одного дня соискатель, успешно пройдя собеседование, может получить предложение о работе.

Задачей сотрудников нового подразделения Центра клиентского сервиса будет обслуживание пользователей компании из разных уголков России по трем каналам связи: телефону, электронной почте и в чате на платформе. Формат работы специалистов гибридный, подразумевает сочетание нахождения в офисе и в удаленном режиме, что позволяет расширить кадровый потенциал Центра до 600 рабочих мест. Кроме того, такой гибридный формат позволяет IT-специалистам работать из любой точки страны.

«Мы взяли курс на расширение центра клиентского сервиса в регионах, так как нашим главным ориентиром являются наши пользователи, которым необходимо обеспечить квалифицированную поддержку» — прокомментировала на открытии центра директор по персоналу компании Ольга Ким.

По итогам августа 2022 года количество частных продавцов и предпринимателей из Республики Татарстан превысило 609 000, что на 26% больше, чем по итогам августа 2021 года. 18% размещенных объявлений — от представителей малого и среднего бизнеса, 81,7% — от частных продавцов.

Всего в Татарстане размещено 5,86 млн объявлений от частных продавцов и предпринимателей, а также интернет-магазинов.

«Каждый день на Авито приходят более 22 млн человек со всей России с кардинально разными запросами. Открывая офис в Казани, мы надеемся стать ближе к нашим клиентам во всех смыслах. Сокращение расстояний позволит скрупулезно вникать в каждую ситуацию, повышая качество взаимодействия с нашими пользователями. Мы благодарим правительство Татарстана и города Казани за открытость, бесценную поддержку и за создание благоприятных условия для развития бизнеса в регионе» — отметил в своем выступлении управляющий директор Авито Артем Кумпель.