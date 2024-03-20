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Фарид Абдулганиев предложил законодательно закрепить понятие «семейный бизнес»
Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил законодательно закрепить понятие «семейный бизнес». Об этом уполномоченный при Раисе РТ заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас в целом по стране работают 4,5 млн семейных компаний и фирм, что составляет 74% от всего малого и среднего бизнеса, рассказал спикер.
«Мы съездили в технополис “Химград”, ознакомились с предприятием станкостроителей. Полностью семейный бизнес, небольшой. Понятно, что бизнес будет передаваться детям. Но не урегулирован такой вопрос, как передача бизнеса по наследству. Потому что у нас определения семейного предпринимательства на сегодня нет», – отметил он.
По словам Абдулганиева, парламенты Камчатского края, Нижегородской и Рязанской областей, Башкортостана закрепили понятие семейного бизнеса в региональных законах. Это дает возможность семейному бизнесу получать меры поддержки.
«Мы изучили практику зарубежных стран, есть разные решения. Если мы это явление будем поддерживать, то увидим ряд положительных моментов. Полагаю, что вместе с депутатами Госсовета мы должны проработать этот вопрос и, возможно, выступить с соответствующей инициативой», – подчеркнул он.
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